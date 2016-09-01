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    Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

    HX6063/35

    歯に自然な白さを

    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、お口をすみずみまできれいにするだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯で明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

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    Philips Sonicare DiamondClean ダイヤモンドクリーンブラシヘッド レギュラーサイズ

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    歯に自然な白さを

    ひし形の毛先が強力に歯垢・ステインを除去

    • 3 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 歯の黄ばみやステインが気になる方に
    歯を自然な白さに

    歯を自然な白さに

    フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、約 1 週間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去します。

    ひし形の毛先によるステイン除去

    ひし形の毛先によるステイン除去

    フィリップスソニッケアーブラシヘッドは、中央の着色汚れ除去パッドと密集したダイヤモンド型の毛先によって、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。細部のクリーニングには、より小さいコンパクトサイズのヘッドをご使用いただけます。

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 7 倍

    手磨きと比べて歯垢除去力最大 7 倍

    フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を最大 7 倍除去することが臨床的に証明されています。

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ブラック
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • ヘルシーホワイトプラス
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ダイヤモンドクリーン レギュラー 3 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯ぐきの健康
      歯ぐきの健康を推進* *電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。
      歯垢の除去
      ステイン除去
      自然な白い歯に

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    • 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去
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