HX6063/01
歯に自然な白さを
ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、お口をすみずみまできれいにするだけでなく歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。自然な白い歯で明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。さらに詳細をみる
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フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、約 1 週間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去します。
ひし形に密集した毛先のステイン除去パッドが、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去。わずか 7 日間で歯を自然な白さに*。
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を最大 7 倍除去することが臨床的に証明されています。
ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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