HX6062/31
歯の黄ばみやステインが気になる方に
ひし形の毛先が強力に歯垢・ステインを除去さらに詳細をみる
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フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、約 1 週間でステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去します。
フィリップスソニッケアーブラシヘッドは、中央の着色汚れ除去パッドと密集したダイヤモンド型の毛先によって、食べ物や飲み物による歯の表面のステイン（着色汚れ）を除去します。細部のクリーニングには、より小さいコンパクトサイズのヘッドをご使用いただけます。
フィリップスソニッケアーダイヤモンドクリーンブラシヘッドを 4 週間使用した場合、手磨きだけの場合よりも歯垢を最大 7 倍除去することが臨床的に証明されています。
ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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