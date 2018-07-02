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  • ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。 ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。 ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

    Philips Sonicare S Sensitive ソニッケアー センシティブ ブラシヘッド レギュラー

    HX6053/63

    ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

    フィリップスソニッケアーセンシティブブラシヘッドは、敏感な歯と歯ぐきに悩む方に最適。歯ぐきにやさしく、効果的にブラッシングできます。

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    Philips Sonicare S Sensitive ソニッケアー センシティブ ブラシヘッド レギュラー

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    ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

    敏感な歯と歯ぐきのためのブラシヘッド

    • 3 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • 敏感な歯と歯ぐき用
    手磨きより多くの歯垢を除去

    手磨きより多くの歯垢を除去

    密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    歯垢をやさしく取り除く

    歯垢をやさしく取り除く

    毛先がソフトなため、やさしく効果的に歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、e シリーズを除く）

    交換時期は 3 ヵ月ごと

    交換時期は 3 ヵ月ごと

    通常ブラシヘッドを数か月使い続けると、固さが失われ、徐々に傷んできます。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシは 3 か月ごとに交換してください。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      やわらかめ
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • 2 シリーズ プラーク ディフェンス
      • ガムヘルス
      • ダイヤモンドクリーン
      • イージークリーン
      • フレックスケアー
      • フレックスケアー プラチナ
      • フレックスケアープラス
      • キッズ
      • ヘルシーホワイト
      • ヘルシーホワイトプラス

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      S センシティブ スタンダード 3 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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