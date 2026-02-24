ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去

ジェントルプラスブラシヘッドは、ソニッケアーで最も細い毛*¹を採用し、敏感な歯と歯ぐきのために開発されたブラシヘッドです。3000本以上の毛を植毛し、やさしく磨き上げます。歯垢除去力は手磨きの最大5倍*²。2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。 *¹ 2024年1月現在 *² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ *³ 手磨きと比べ/クリーンモードで2週間使用時/フィリップス調べ *⁴ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において