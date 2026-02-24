HX6052/14
ソニッケアー史上最も細い毛*¹を採用し、歯垢を除去
ジェントルプラスブラシヘッドは、ソニッケアーで最も細い毛*¹を採用し、敏感な歯と歯ぐきのために開発されたブラシヘッドです。3000本以上の毛を植毛し、やさしく磨き上げます。歯垢除去力は手磨きの最大5倍*²。2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。 *¹ 2024年1月現在 *² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ *³ 手磨きと比べ/クリーンモードで2週間使用時/フィリップス調べ *⁴ マスバランス方式、ブラシの柄の部分においてさらに詳細をみる
ソニッケアー ジェントルプラス ブラシヘッドは、ソニッケアーで最も細い約0.1㎜の極細毛*¹を採用し、敏感な歯と歯ぐきのために開発されたブラシヘッドです。3000本以上の毛が植毛してあり、やさしく磨き上げます。 *¹ 2024年1月現在
3000本以上の極細毛がしっかりと詰まっており、やさしく効果的に磨きにくい部分の歯垢も除去します。 *² 手磨きと比べ/クリーンモード使用時/フィリップス調べ
歯肉縁も極細毛でやさしくブラッシングし、2週間で歯ぐきの健康を推進*³します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能*⁵によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *⁵ ハンドルの機種によってはないものもあります
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。
フィリップスでは、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの 70％はバイオ由来のプラスチックを採用しています*⁴。 *⁴ マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。
