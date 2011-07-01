Philips Sonicare Sensitive ブラシヘッド レギュラー
ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。
フィリップスソニッケアーセンシティブブラシヘッドは、敏感な歯と歯ぐきに悩む方に最適です。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare Sensitive ブラシヘッド レギュラー
ソフトな毛先が、敏感な歯と歯ぐきを効率よく磨きます。
敏感な歯と歯ぐきのための優れた洗浄
- 2 本組
- レギュラーサイズ
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 敏感な歯と歯ぐき用
製品特徴
- 革新的な毛先設計が歯垢をやさしく取り除く
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革新的な毛先設計が歯垢をやさしく取り除く
毛先がきわめてソフトなため、やさしく効果的に洗浄できます。また、特殊カットのブラシにより、柔らかく、やさしく磨くことができます。より細かな洗浄に適したコンパクトサイズもあります。
- 手磨きだけの場合よりも多くの歯垢を除去。
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手磨きだけの場合よりも多くの歯垢を除去。
フィリップスセンシティブブラシヘッドは、手磨きよりも優れた歯垢除去を実現します。
- フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
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フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
- すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
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すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
- 毎日のお口のケアをより確かに
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毎日のお口のケアをより確かに
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
- 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
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最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
本体仕様
Specifications
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デザインと仕上げ
- 色
- ホワイト
- 毛の硬さ
- やわらかめ
- 交換時期をお知らせ
- 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
- レギュラー
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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- ヘルシーホワイトプラス
- 2 シリーズ プラーク ディフェンス
- ガムヘルス
- ダイヤモンドクリーン
- イージークリーン
- フレックスケアー
- フレックスケアー プラチナ
- フレックスケアープラス
- キッズ
- ヘルシーホワイト
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内容・付属品
- ブラシヘッド
- センシティブ スタンダード 2 本
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品質と性能
- 交換
- 約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
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健康上の利点
- 歯垢の除去
- 〇
製品詳細を表示
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A3 プレミアムオールインワン
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プレミアムホワイト
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プレミアムホワイト
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ホワイトプラス
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ホワイトプラス
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ホワイトプラス
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C3 プレミアムプラークディフェンス
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プレミアムクリーン
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C2 クリーンプラス
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クリーンプラス
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プレミアムガムケア
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プレミアムガムケア
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ガムプラス
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i インターケアー
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Philips One
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ソニッケアーキッズ
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舌磨きブラシ
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