手磨きよりも最大 75 ％高い洗浄効果を発揮

ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは、手磨きと比べて優れた歯垢除去の効果を発揮することが臨床的に証明されています。また、虫歯をしっかりと予防でき、お子様が嫌がらずに歯医者で検診を受けられるようになるでしょう。次の歯科検診では、きっと結果が良くなるはず。結果が悪かった場合は代金を返金いたします。