HX6041/11
短時間で優れた洗浄力*
ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。さらに詳細をみる
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ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは、手磨きと比べて優れた歯垢除去の効果を発揮することが臨床的に証明されています。また、虫歯をしっかりと予防でき、お子様が嫌がらずに歯医者で検診を受けられるようになるでしょう。次の歯科検診では、きっと結果が良くなるはず。結果が悪かった場合は代金を返金いたします。
ソニッケアー キッズ ブラシヘッド レギュラーは、7 歳以上のお子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。4 歳以上のお子様向けに、より小さいコンパクトサイズのヘッドもご用意しています。
わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。
ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
A3 プレミアムオールインワン
プレミアムホワイト
プレミアムホワイト
ホワイトプラス
ホワイトプラス
ホワイトプラス
C3 プレミアムプラークディフェンス
プレミアムクリーン
C2 クリーンプラス
クリーンプラス
プレミアムガムケア
プレミアムガムケア
ガムプラス
i インターケアー
Philips One
ソニッケアーキッズ
舌磨きブラシ
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