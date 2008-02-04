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    Philips Sonicare For Kids ブラシヘッド レギュラー

    HX6041/11

    短時間で優れた洗浄力*

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare For Kids ブラシヘッド レギュラー

    短時間で優れた洗浄力*

    歯を磨き、輝く笑顔を守る（対象年齢：4 歳以上）

    • 1 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • こども用

    製品特徴

    手磨きよりも最大 75 ％高い洗浄効果を発揮
    手磨きよりも最大 75 ％高い洗浄効果を発揮

    手磨きよりも最大 75 ％高い洗浄効果を発揮

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは、手磨きと比べて優れた歯垢除去の効果を発揮することが臨床的に証明されています。また、虫歯をしっかりと予防でき、お子様が嫌がらずに歯医者で検診を受けられるようになるでしょう。次の歯科検診では、きっと結果が良くなるはず。結果が悪かった場合は代金を返金いたします。

    7 歳以上
    7 歳以上

    7 歳以上

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッド レギュラーは、7 歳以上のお子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。4 歳以上のお子様向けに、より小さいコンパクトサイズのヘッドもご用意しています。

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング
    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。

    最大の効果を求めて設計された音波水流
    最大の効果を求めて設計された音波水流

    最大の効果を求めて設計された音波水流

    ソニッケアーブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高周波・高振幅ブラシの動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流が液体流動力（ダイナミックフルイドアクション）を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。

    毎日のお口のケアをより確かに
    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    本体仕様

    Specifications

    • デザインと仕上げ

      ルナーブルー
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      サイズ
      レギュラー

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      • ヘルシーホワイトプラス
      • キッズ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ レギュラー 1 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    製品詳細を表示

    • A3 プレミアムオールインワン

    • プレミアムホワイト

    • プレミアムホワイト

    • ホワイトプラス

    • ホワイトプラス

    • ホワイトプラス

    • C3 プレミアムプラークディフェンス

    • プレミアムクリーン

    • C2 クリーンプラス

    • クリーンプラス

    • プレミアムガムケア

    • プレミアムガムケア

    • ガムプラス

    • i インターケアー

    • Philips One

    • ソニッケアーキッズ

    • 舌磨きブラシ

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