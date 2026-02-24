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お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去
ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。 * ブラシヘッドのプラスチックに対して、マスバランス方式で割り当てさらに詳細をみる
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お子様が快適に、健康的なブラッシング習慣を身につけられるように。フィリップスソニッケアーキッズブラシヘッドは、口の中で頬や歯ぐきにやさしい感触を実現するため、ラバー素材のモールドを採用しています。
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。
ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。
当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの 70％はバイオベース素材です*。 * ブラシヘッドのプラスチックに対して、マスバランス方式で割り当て
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします（リサイクル施設が利用可能な地域に限ります）。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
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