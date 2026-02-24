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  • お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去 お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去 お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去

    Philips Sonicare Philips Sonicare For Kids ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニ

    HX6032/13

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。 * ブラシヘッドのプラスチックに対して、マスバランス方式で割り当て

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    お子様の笑顔を守る、優れた歯垢除去

    歯を磨き、輝く笑顔を守る

    • 1 本組
    • ミニサイズ
    • はめ込み式
    • こども用
    • 70％がバイオベースプラスチック*
    やさしく磨いて、笑顔を守る

    やさしく磨いて、笑顔を守る

    お子様が快適に、健康的なブラッシング習慣を身につけられるように。フィリップスソニッケアーキッズブラシヘッドは、口の中で頬や歯ぐきにやさしい感触を実現するため、ラバー素材のモールドを採用しています。

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    効果的なオーラルケアを実証

    効果的なオーラルケアを実証

    フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。

    3 歳以上のお子様に最適

    3 歳以上のお子様に最適

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。

    70％バイオベースプラスチックを採用*

    70％バイオベースプラスチックを採用*

    当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの 70％はバイオベース素材です*。 * ブラシヘッドのプラスチックに対して、マスバランス方式で割り当て

    紙製リサイクル可能パッケージ

    紙製リサイクル可能パッケージ

    すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします（リサイクル施設が利用可能な地域に限ります）。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      ホワイト／アクア
      毛の硬さ
      やわらかめ
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できないモデル
      Philips One
      対応歯ブラシ
      フィリップス ソニッケアーキッズ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      キッズ（ミニ）2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために
      効果
      やさしく洗浄

    Badge-D2C

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