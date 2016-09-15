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  • 短時間で優れた洗浄力* 短時間で優れた洗浄力* 短時間で優れた洗浄力*

    Philips Sonicare For Kids ソニッケアーキッズブラシヘッド　ミニ

    HX6032/01

    短時間で優れた洗浄力*

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。

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    Philips Sonicare For Kids ソニッケアーキッズブラシヘッド　ミニ

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    短時間で優れた洗浄力*

    歯を磨き、輝く笑顔を守る

    • 2 本組
    • ミニサイズ
    • 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
    • こども用
    3 歳以上

    3 歳以上

    ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    優れた洗浄効果で効率的にブラッシング

    わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。

    毎日のお口のケアをより確かに

    毎日のお口のケアをより確かに

    すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

    交換時期お知らせブラシで効果的に洗浄

    交換時期お知らせブラシで効果的に洗浄

    通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      アクア
      毛の硬さ
      ふつう
      交換時期をお知らせ
      青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
      ブラシヘッドの素材
      BPA フリー
      サイズ
      コンパクト

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用できるモデル
      キッズ

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      ソニッケアーキッズ ミニサイズ 2 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために

    • 健康上の利点

      歯垢の除去

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

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