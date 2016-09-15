HX6032/01
短時間で優れた洗浄力*
ソニッケアー キッズ ブラシヘッドは子供の小さい口と成長期の歯に最適です。ソニッケアー キッズハンドル専用で、お子様が安全に楽しく歯磨きできるよう設計されています。さらに詳細をみる
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ソニッケアー キッズ ブラシヘッド ミニは、お子様の歯列にフィットしながらやさしくブラッシングできる、曲線的な形状のソフトな毛先が特長です。また、ヘッドの裏側にはゴム製のカバーが付いているので、気持ちよく安全にブラッシングできます。より大きいレギュラーサイズのヘッドもご用意しています。
わずかな時間でもきちんとブラッシングが可能になりました。健康な歯を保つための習慣と正しい磨き方が身につきます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
フィリップス ソニッケアー キッズ ブラシヘッドはハンドルに簡単に着脱できるため、しっかりとフィットし、お手入れとクリーニングにも便利です。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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