Philips Sonicare ProResults プロリザルツ ブラシヘッド ミニ2本組
ベーシックなブラッシングをお求めの方に。
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Philips Sonicare ProResults プロリザルツ ブラシヘッド ミニ2本組
ベーシックなブラッシングをお求めの方に。
放射状に広がったブラシ毛が歯列にフィット
- 2 本組
- ミニサイズ
- はめ込み式
- お口の中全体の歯磨きに
フィリップスソニッケアーの理想的な性能を実現
このフィリップスソニッケアーブラシヘッドは、放射状に広がった毛先が歯列にフィットするため、届きにくい部分もしっかり磨けます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
すべてのフィリップスソニッケアー電動歯ブラシに対応
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
毎日のお口のケアをより確かに
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
技術仕様
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
- 毛の硬さ
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ふつう
- 交換時期をお知らせ
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青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。
- サイズ
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コンパクト
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互換性
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 使用できるモデル
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ヘルシーホワイトプラス
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2 シリーズ プラーク ディフェンス
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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ヘルシーホワイト
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ガムヘルス
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ダイヤモンドクリーン
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イージークリーン
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フレックスケアー
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フレックスケアー プラチナ
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フレックスケアープラス
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キッズ
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内容・付属品
- ブラシヘッド
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プロリザルツミニ 2 本
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品質と性能
- 交換
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約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
- テスト済み
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最適な使用のために
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健康上の利点
- 歯垢の除去
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〇
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