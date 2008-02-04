HX6014/05
優れた性能。* 確かな品質。
フィリップスソニッケアープロリザルツは、ソニッケアーの性能を最大限に発揮する、ソニッケアーを初めてお使いになる方にも、既にお使いいただいている方にも最適なブラシヘッドです。さらに詳細をみる
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このフィリップスソニッケアーブラシヘッドは、放射状に広がった毛先が歯列にフィットするため、届きにくい部分もしっかり磨けます。
このブラシヘッドは、手磨きと比べて歯垢を最大 2 倍除去します。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
すべてのフィリップスソニッケアーブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。
通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んできます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは 3 ヶ月ごとに交換してください。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
A3 プレミアムオールインワン
プレミアムホワイト
プレミアムホワイト
ホワイトプラス
ホワイトプラス
ホワイトプラス
C3 プレミアムプラークディフェンス
プレミアムクリーン
C2 クリーンプラス
クリーンプラス
プレミアムガムケア
プレミアムガムケア
ガムプラス
i インターケアー
Philips One
ソニッケアーキッズ
舌磨きブラシ
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