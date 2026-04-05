押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニッケアー歯ブラシには過圧防止センサーが搭載されており、強すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。