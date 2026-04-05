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歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
フィリップスソニッケアー 3100 シリーズなら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 5 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / クリーンモード使用時 / フィリップス調べ **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合さらに詳細をみる
この電動歯ブラシには、ホワイトプラスブラシヘッドが付属しています。密集した毛先が、歯垢を最大 5 倍多く除去し*、口内全体を爽快にクリーニングします。* ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / クリーンモード使用時 / フィリップス調べ
毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニッケアー歯ブラシには過圧防止センサーが搭載されており、強すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。
3 段階の強さで快適にブラッシングできます。強・中・弱からお選びください。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。
電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタートプログラム。使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
ペーサー＆スマートタイマー機能でブラッシング時間をより効率的に。ペーサー機能は、30 秒ごとのブラッシングの区切りをお知らせし、別の部位へ移るように示し、2 分間後にスマートタイマー機能がブラッシングの完了をお知らせします。
1 回の充電で最大約 14 日間の定期的なブラッシングが可能**。歯みがきの習慣をもっと手軽に身につけられます。**目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合
強さ
強さ
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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