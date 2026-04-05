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    Philips Sonicare Sonicare 3100 Series ソニッケアー 3100シリーズ

    HX4031/21

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

    フィリップスソニッケアー 3100 シリーズなら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 5 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / クリーンモード使用時 / フィリップス調べ **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

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    タイプ:

    Philips Sonicare Sonicare 3100 Series ソニッケアー 3100シリーズ

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    歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

    約 5 倍の歯垢をやさしく除去*

    • 5 倍の歯垢をやさしく除去*
    • 過圧防止センサー
    • 3 段階の強さ設定
    • イージースタート
    • スマートタイマー&カドペーサー
    約 5 倍の歯垢をやさしく除去*

    約 5 倍の歯垢をやさしく除去*

    この電動歯ブラシには、ホワイトプラスブラシヘッドが付属しています。密集した毛先が、歯垢を最大 5 倍多く除去し*、口内全体を爽快にクリーニングします。* ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / クリーンモード使用時 / フィリップス調べ

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

    歯を磨くときは歯ブラシを強く押し当ててしまいがちですが、フィリップスソニッケアー歯ブラシには過圧防止センサーが搭載されており、強すぎるブラシ圧を検出すると振動でお知らせします。振動を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めずに済みます。

    理想的なブラッシング体験へ

    理想的なブラッシング体験へ

    3 段階の強さで快適にブラッシングできます。強・中・弱からお選びください。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。

    電動歯ブラシへのスムーズな切り替え

    電動歯ブラシへのスムーズな切り替え

    電動歯ブラシが初めての方でも安心して使えるように設計されたイージースタートプログラム。使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    ガイドに合わせてブラッシング

    ガイドに合わせてブラッシング

    ペーサー＆スマートタイマー機能でブラッシング時間をより効率的に。ペーサー機能は、30 秒ごとのブラッシングの区切りをお知らせし、別の部位へ移るように示し、2 分間後にスマートタイマー機能がブラッシングの完了をお知らせします。

    約 14 日間のバッテリー持続時間

    約 14 日間のバッテリー持続時間

    1 回の充電で最大約 14 日間の定期的なブラッシングが可能**。歯みがきの習慣をもっと手軽に身につけられます。**目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 強さ

      毎日の歯みがきに

    • 電源

      対応電圧
      DC5V（USB Type A）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 14 日間
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      スマートタイマーとカドペーサー

    • 内容・付属品

      ハンドル
      3100 シリーズ 1 本
      ブラシヘッド
      W ホワイトプラス 1 本
      充電器
      USB 充電器台 1 台

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      最大 5 倍の歯垢を除去*

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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