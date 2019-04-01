Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
最大 3 倍の歯垢を除去*
音波テクノロジーによる働き
ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。
手磨きより多くの歯垢を除去
密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。
タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- 使用時間
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約 14 日間
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ダークブルー
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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人間工学に基づいたデザイン
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
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内容・付属品
- ハンドル
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クリーンケアー 1 本
- ブラシヘッド
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C2 クリーンプラス 1 本
- 充電器
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1
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洗浄性能
- 性能
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歯垢を除去
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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