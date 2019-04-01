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  • 毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

    HX3294/07

    毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

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    毎分約31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    最大 3 倍の歯垢を除去*

    • 1 つのモード
    • ブラシヘッド 1 本付属
    音波テクノロジーによる働き

    音波テクノロジーによる働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。

    手磨きより多くの歯垢を除去

    手磨きより多くの歯垢を除去

    密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    使用時間

    使用時間

    1 回の充電で約 14 日間使用可能

    イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 14 日間
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      ダークブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      人間工学に基づいたデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    • 内容・付属品

      ハンドル
      クリーンケアー 1 本
      ブラシヘッド
      C2 クリーンプラス 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

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    • クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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