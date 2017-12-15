検索文字列

  • 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

    HX3293/80

    毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

    類似製品

    クリーンケアー をすべて表示

    毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    わずか 1 週間で白さを実感*

    • 1 つのモード
    • ブラシヘッド 2 本付属
    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。　*¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    使用時間

    使用時間

    1 回の充電で約 14 日間使用可能

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 14 日間
      バッテリーの種類
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      ライトブルー

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      人間工学に基づいたデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    • 内容・付属品

      ハンドル
      クリーンケアー 1 本
      ブラシヘッド
      • ホワイトプラス（レギュラー）1 本
      • ホワイトプラス（コンパクト）1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します ** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。