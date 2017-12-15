Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
わずか 1 週間で白さを実感*
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流
フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。
自然な白い歯に
密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
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約 14 日間
- バッテリーの種類
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ライトブルー
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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人間工学に基づいたデザイン
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
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内容・付属品
- ハンドル
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クリーンケアー 1 本
- ブラシヘッド
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ホワイトプラス（レギュラー）1 本
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ホワイトプラス（コンパクト）1 本
- 充電器
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1
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洗浄性能
- 性能
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歯垢を除去
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果
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自然な白い歯に
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します ** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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