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  • 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去 毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

    HX3293/42

    毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。 初めてでも安心のやさしい振動設計

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー

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    毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去

    *1 日 2 回、1 回 2 分間使用の場合

    • 1 つのモード
    • ブラシヘッド 1 本付属
    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去する優れた洗浄力

    歯ぐきの健康を推進**

    歯ぐきの健康を推進**

    やさしい音波水流で歯ぐきの健康を推進します。**

    ステインを除去し自然な白い歯へ

    ステインを除去し自然な白い歯へ

    歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    イージースタート

    イージースタート

    初心者にやさしくパワーを段階調整。最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    簡単にはめ込みできるブラシヘッド

    ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、 e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。

    使用時間

    使用時間

    1 回の充電で約 10 日間使用可能 ***

    音波水流

    音波水流

    振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 10 日間*
      バッテリーの種類
      ニッケル水素充電池

    • デザインと仕上げ

      ピンク

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      • 人間工学に基づいたデザイン
      • 握りやすいゴム製グリップ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 10 日間*

    • 内容・付属品

      ハンドル
      クリーンケアー 1 本
      ブラシヘッド
      プロリザルツ プラークディフェンス 1 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに

    Badge-D2C

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    • プラークディフェンスブラシヘッド使用時／Milleman J; Milleman K; Argosino K; Ou S; Souza S; Starke M; Wery S; Ward M. Data on file. October 2015 ** 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します *** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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