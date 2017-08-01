Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
電動歯ブラシを初めてお使いになる方に最適。
初めてでも安心のやさしい振動設計 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare CleanCare ソニッケアー クリーンケアー
毎分31,000回振動。ソニックテクノロジーで歯垢を除去
*1 日 2 回、1 回 2 分間使用の場合
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 3 倍除去する優れた洗浄力
歯ぐきの健康を推進**
やさしい音波水流で歯ぐきの健康を推進します。**
ステインを除去し自然な白い歯へ
歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。
磨き時間をタイマーでお知らせ
カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
イージースタート
初心者にやさしくパワーを段階調整。最初の 14 回まではブラッシングパワーが低めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。
簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ハンドルに簡単にはめ込みができるため、しっかりとフィットし、お手入れも簡単。ソニッケアーキッズブラシ、 e シリーズ以外のすべてのフィリップスソニッケアーハンドルに対応します。
使用時間
1 回の充電で約 10 日間使用可能 ***
音波水流
振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- 使用時間
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約 10 日間*
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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ニッケル水素充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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フレッシュグリーン
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ハンドル
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人間工学に基づいたデザイン
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握りやすいゴム製グリップ
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- 使用時間
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約 10 日間*
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内容・付属品
- ハンドル
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クリーンケアー 1 本
- ブラシヘッド
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プロリザルツ プラークディフェンス 1 本
- 充電器
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1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- 性能
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歯垢を除去
- ステイン除去効果
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自然な白い歯に
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- プラークディフェンスブラシヘッド使用時／Milleman J; Milleman K; Argosino K; Ou S; Souza S; Starke M; Wery S; Ward M. Data on file. October 2015 ** 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します *** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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