NIVEA シェービングコンディショナー
モイスチャライジングシェービングコンディショナー
フィリップス ニベアフォーメン シェーバー用モイスチャライジングシェービングコンディショナー。カモミール＆ビタミン配合のローションがお肌を整えます。 さらに詳細をみる
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モイスチャライジングシェービングコンディショナー
フィリップス ニベアフォーメン HS8000 シリーズ専用
ニベアフォーメンがヘッドから直接出てきて肌を守る
ニベアフォーメン シェービングコンディショナーがヘッドから直接出てきてお肌をいたわりながらのシェービングを実現。
カートリッジ補充システムを内蔵
ニベアフォーメン シェービングコンディショナーをシェーバー本体に補充する手順も、補充容器のポンプを押すだけと簡単です。
技術仕様
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アクセサリー
- シェービングコンディショナー補充カートリッジ
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ニベアフォーメン 8000 シリーズシェーバー用
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