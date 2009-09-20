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    シェービングヘッド

    HQ55

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    深剃りを維持

    シェーバーの刃が毎年使用される距離を合計すると、なんとエベレストに 49 回も登頂しているのと同じ距離になります。最高の素材を使用して作られた刃でも、それだけハードに使用すれば剃り心地は落ちるものです。性能を維持するために、シェービングヘッドは 2 年ごとに交換してください。

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    シェービングヘッド

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    深剃りを維持

    性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

    • リフト＆カット
    • 1 ヘッド
    スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃

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    フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。

    早剃りと深剃り実現する 15 枚の刃

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    技術仕様

    • シェービングヘッド

      ご使用いただける製品タイプ
      • HS766
      • HQ483
      • HQ33
      • HQ422
      • HQ4807
      • HQ6618
      • HQ4401
      • HQ4407
      • 4604X
      • HQ4421
      • HQ482/HQ481/HQ442
      • HQ6616
      • HQ5823
      • HQ5817
      • HQ5413
      • HQ4885
      • HQ380
      • HQ322
      • HQ32
      • 6424LC
      • 5625X
      • 5426LC
      • 4817XL
      • 6423LC
      • HS715/HS705/HS485
      • HQ46
      • HQ4800
      • HQ443
      • PQ（ポータブルシェーバー） PQ220/19, PQ217, PQ209/17, PQ208, PQ190/16
      • HQ902/HQ488/HQ487
      • HQ4866
      • HQ4847
      • HQ4825
      • HQ36
      • HQ320
      • HQ262
      • HQ20
      • 6618X
      • 6617X
      • 6614X
      • 4865XL
      • 4853XL
      • 4816XL
      • 4413LC
      • HS260/HS190
      • HS900/HS890/HS875
      • HS970/HS950/HS930
      • HS190
      • HQ132
      • HQ806
      • HQ30
      • HS920
      • HQ4856
      • HQ4846
      • HQ4830
      • HQ4826
      • HQ4819
      • HQ485
      • HQ484
      • HQ384/HQ362/HQ130
      • HQ282
      • HS260/HS190
      • 201DB
      • HQ6615
      • HQ805
      • HQ4610
      • HS（マイクロアクションシリーズ） HS990, HS970, HS930, HS920, HS890, HS190
      • HQ6868
      • HQ6856
      • HQ5820
      • HQ5601
      • HQ5430
      • HQ4865
      • HQ4822
      • HQ382
      • HQ200
      • 4885XL
      • 4852XL
      • 4845XL
      • HQ489
      • HQ6445
      • HS480/HS475/HS470
      • HQ486/HQ485/HQ484
      • HQ900 シリーズ HQ915, HQ914, HQ912, HQ904, HQ902
      • HQ853
      • HQ40
      • HQ（ダブルアクションシリーズ） HQ3830, HQ384, HQ362, HQ30
      • HS970
      • HQ804
      • HS775
      • HQ4806
      • HQ4445
      • HQ220
      • 6863XL
      • HQ6614
      • HQ5812
      • HQ803
      • HS260/HS190
      • HQ402
      • HQ4845
      • HQ242
      • 6940LC
      • HQ386
      • HP（ダブルアクションシリーズ）HP1733, HP1700, HP1608, HP1607, HP1606, HP1606F, HP1605, HP1605F, HP1338, HP1336, HP1335, HP1328
      • HQ5813
      • HQ4626
      • HQ3860
      • HQ5426
      • HQ362
      • 6853XL
      • HQ284
      • HQ406
      • 6856XL
      • HS925/HS920/HS905
      • HQ4607
      • HQ4608
      • HQ384
      • HQ4870
      • HQ46/HQ41/HQ30
      • HQ41
      • HS850/HS840/HS825
      • HS820/HS765/HS755
      • 6613X
      • HQ4890
      • 4414LC
      • PQ217/PQ208
      • HQ360
      • HQ468
      • HQ340
      • HQ6617
      • HQ6405
      • HQ4821
      • HQ4630
      • HQ222
      • HQ202
      • 5812XL
      • 4608X
      • 4606X
      • HQ481
      • 6843XL
      • HS465/HS375/HS360
      • HQ852
      • HQ460
      • HQ42
      • HS970/HS950/HS930
      • PQ217/PQ208
      • HS890
      • HQ4810
      • HQ5401
      • HQ6424
      • HQ4851
      • HQ4805
      • HQ4601
      • HQ4441
      • HQ4425
      • HQ420
      • HQ342
      • HQ300
      • 6616X
      • 4825XL
      • HQ444
      • HQ441
      • HS970/HS950/HS930
      • HQ914/HQ912/HQ904
      • HQ802
      • HQ801
      • PQ217/PQ208
      • HQ（マイクロアクションシリーズ） HQ4890, HQ4870, HQ4850, HQ4846, HQ4830, HQ4822, HQ4810, HQ488, HQ487, HQ486, HQ485, HQ484, HQ483, HQ482, HQ481, HQ442, HQ46, HQ41, HQ130
      • HS990
      • HS930
      • HQ4850
      • HQ486
      • HS990/HS980/HS975
      • HS（ダブルアクションシリーズ） HS980, HS975, HS950, HS925, HS905, HS900, HS875, HS850, HS840, HS825, HS820, HS765, HS755, HS715, HS705, HS485, HS480, HS475, HS470, HS465, HS375, HS360, HS260
      • HS 190
      • HQ4411
      • HQ4405
      • HQ482
      • HQ5421
      • HQ5625
      • HQ4625
      • HQ4609
      • HQ341
      • HQ304
      • HQ302
      • HQ240
      • HQ10
      • 6844XL
      • 6615X
      • 4807XL
      • 4605X
      • 4603X
      • 4602X
      • 4417LC
      • HQ404
      • HQ130
      • HS850/HS840/HS825
      パッケージに含まれるシェービングヘッド数
      1
    Badge-D2C

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