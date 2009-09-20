深剃りを維持
シェーバーの刃が毎年使用される距離を合計すると、なんとエベレストに 49 回も登頂しているのと同じ距離になります。最高の素材を使用して作られた刃でも、それだけハードに使用すれば剃り心地は落ちるものです。性能を維持するために、シェービングヘッドは 2 年ごとに交換してください。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
深剃りを維持
性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください
スーパーリフト＆カットテクノロジーとダブルカッター内刃
フィリップスシェーバーのダブルカッター内刃：1 枚目の刃でヒゲを引き上げて 2 枚目の刃が剃るため、肌にやさしい深剃りが可能です。
技術仕様
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シェービングヘッド
- ご使用いただける製品タイプ
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HS766
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HQ483
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HQ33
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HQ422
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HQ4807
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HQ6618
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HQ4401
-
HQ4407
-
4604X
-
HQ4421
-
HQ482/HQ481/HQ442
-
HQ6616
-
HQ5823
-
HQ5817
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HQ5413
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HQ4885
-
HQ380
-
HQ322
-
HQ32
-
6424LC
-
5625X
-
5426LC
-
4817XL
-
6423LC
-
HS715/HS705/HS485
-
HQ46
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HQ4800
-
HQ443
-
PQ（ポータブルシェーバー） PQ220/19, PQ217, PQ209/17, PQ208, PQ190/16
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HQ902/HQ488/HQ487
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HQ4866
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HQ4847
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HQ4825
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HQ36
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HQ320
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HQ262
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HQ20
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6618X
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6617X
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6614X
-
4865XL
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4853XL
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4816XL
-
4413LC
-
HS260/HS190
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HS900/HS890/HS875
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HS970/HS950/HS930
-
HS190
-
HQ132
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HQ806
-
HQ30
-
HS920
-
HQ4856
-
HQ4846
-
HQ4830
-
HQ4826
-
HQ4819
-
HQ485
-
HQ484
-
HQ384/HQ362/HQ130
-
HQ282
-
HS260/HS190
-
201DB
-
HQ6615
-
HQ805
-
HQ4610
-
HS（マイクロアクションシリーズ） HS990, HS970, HS930, HS920, HS890, HS190
-
HQ6868
-
HQ6856
-
HQ5820
-
HQ5601
-
HQ5430
-
HQ4865
-
HQ4822
-
HQ382
-
HQ200
-
4885XL
-
4852XL
-
4845XL
-
HQ489
-
HQ6445
-
HS480/HS475/HS470
-
HQ486/HQ485/HQ484
-
HQ900 シリーズ
HQ915, HQ914, HQ912, HQ904, HQ902
-
HQ853
-
HQ40
-
HQ（ダブルアクションシリーズ） HQ3830, HQ384, HQ362, HQ30
-
HS970
-
HQ804
-
HS775
-
HQ4806
-
HQ4445
-
HQ220
-
6863XL
-
HQ6614
-
HQ5812
-
HQ803
-
HS260/HS190
-
HQ402
-
HQ4845
-
HQ242
-
6940LC
-
HQ386
-
HP（ダブルアクションシリーズ）HP1733, HP1700, HP1608, HP1607, HP1606, HP1606F, HP1605, HP1605F, HP1338, HP1336, HP1335, HP1328
-
HQ5813
-
HQ4626
-
HQ3860
-
HQ5426
-
HQ362
-
6853XL
-
HQ284
-
HQ406
-
6856XL
-
HS925/HS920/HS905
-
HQ4607
-
HQ4608
-
HQ384
-
HQ4870
-
HQ46/HQ41/HQ30
-
HQ41
-
HS850/HS840/HS825
-
HS820/HS765/HS755
-
6613X
-
HQ4890
-
4414LC
-
PQ217/PQ208
-
HQ360
-
HQ468
-
HQ340
-
HQ6617
-
HQ6405
-
HQ4821
-
HQ4630
-
HQ222
-
HQ202
-
5812XL
-
4608X
-
4606X
-
HQ481
-
6843XL
-
HS465/HS375/HS360
-
HQ852
-
HQ460
-
HQ42
-
HS970/HS950/HS930
-
PQ217/PQ208
-
HS890
-
HQ4810
-
HQ5401
-
HQ6424
-
HQ4851
-
HQ4805
-
HQ4601
-
HQ4441
-
HQ4425
-
HQ420
-
HQ342
-
HQ300
-
6616X
-
4825XL
-
HQ444
-
HQ441
-
HS970/HS950/HS930
-
HQ914/HQ912/HQ904
-
HQ802
-
HQ801
-
PQ217/PQ208
-
HQ（マイクロアクションシリーズ） HQ4890, HQ4870, HQ4850, HQ4846, HQ4830, HQ4822, HQ4810, HQ488, HQ487, HQ486, HQ485, HQ484, HQ483, HQ482, HQ481, HQ442, HQ46, HQ41, HQ130
-
HS990
-
HS930
-
HQ4850
-
HQ486
-
HS990/HS980/HS975
-
HS（ダブルアクションシリーズ） HS980, HS975, HS950, HS925, HS905, HS900, HS875, HS850, HS840, HS825, HS820, HS765, HS755, HS715, HS705, HS485, HS480, HS475, HS470, HS465, HS375, HS360, HS260
-
HS 190
-
HQ4411
-
HQ4405
-
HQ482
-
HQ5421
-
HQ5625
-
HQ4625
-
HQ4609
-
HQ341
-
HQ304
-
HQ302
-
HQ240
-
HQ10
-
6844XL
-
6615X
-
4807XL
-
4605X
-
4603X
-
4602X
-
4417LC
-
HQ404
-
HQ130
-
HS850/HS840/HS825
- パッケージに含まれるシェービングヘッド数
-
1
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