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HQ200/03
いつも清潔に
シェーバーを常に清潔に保つことで、快適な剃り心地を維持できます。ジェットクリーンシステムで、フィリップスジェットクリーン溶液 HQ200/03 を使用してシェービングヘッドをしっかり洗浄してください。
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ジェットクリーン溶液でお手入れ簡単。シェービングヘッドをクリーニングすれば、まるで新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。
洗浄後は、新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。
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シェービングヘッド
HQ55/11
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