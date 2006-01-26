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    ジェットクリーン専用クリーニング液

    HQ200/03

    いつも清潔に

    シェーバーを常に清潔に保つことで、快適な剃り心地を維持できます。ジェットクリーンシステムで、フィリップスジェットクリーン溶液 HQ200/03 を使用してシェービングヘッドをしっかり洗浄してください。

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    快適な剃り心地を維持

    快適な剃り心地を維持

    ジェットクリーン溶液でお手入れ簡単。シェービングヘッドをクリーニングすれば、まるで新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。

    しっかり洗浄

    洗浄後は、新品のような清潔感と剃り心地をお楽しみいただけます。

    技術仕様

    • お手入れ

      高い耐久性
      ジェットクリーンシステムでクリーニング

    • アクセサリー

      ジェットクリーン溶液
    Badge-D2C

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