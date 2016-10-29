以前から欲しかった商品です。 ノンフライヤーとはどんなものかと興味深々でした。 実際にはとても使いやすく、お手入れも簡単でした。 私が作ってみたのは唐揚、鶏の手羽先の塩焼、スペアリブ、トンカツ、アジフライ、それに焼き芋です。どれも素晴らしい出来でした。特に気に入ったのは手羽先の塩焼と焼き芋です。 手羽先は出来上がった後に物凄い量の脂が下に溜まっていてビックリしました。 主人も私も医者からダイエットをすすめられているのでこれはイイ！と大喜び。 サツマイモは今まで茹でるかレンジにかけていましたがノンフライヤーで作ると水分が飛んでホクホクです。これは嬉しい！ パン粉のついたトンカツやアジフライも綺麗に出来ていましたが、添付のレシピよりかは時間を少し長めに設定した方が良いみたいです。そういう時に途中で開けても大丈夫なのもいいですね。 不満は殆ど無いのですが、強いて上げればもう少し本体が小さくなれば何処にでも置きやすいと感じました。使いやすくてとても良い商品です。