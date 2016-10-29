販売終了
HD9531/22
進化したノンフライヤープラスに、一度に調理できる量が2倍にできるダブルレイヤーが付属！
熱と空気で油を使わずに食材を調理できるノンフライヤープラスにダブルレイヤーが付属！ダブルレイヤーを使えば食材を2段に重ねて調理できるので2倍の容量を調理できます。
脂肪分をカットする揚げ物調理器
油なしで揚げる、焼く、蒸す進化したノンフライヤー
ブラック
調理量が2倍になるダブルレイヤー付き
ノンフライヤー独自の高速空気循環技術により、従来のフライヤーに比べて脂肪分をカットしながら、フライ、ベイク、ロースト、グリル機能を使用して、少量の油または油なしでおいしいスナックや料理を作れます。また、揚げ物料理につきもののニオイも軽減され、後片付けも簡単、毎日使っても安全で経済的です。
フィリップスノンフライヤーは、熱風を高速に対流循環させる技術と、最適に加熱できる形状「スターフィッシュ」デザインを組み合わせた独自の設計で、さまざまな食材をすばやく簡単かつヘルシーに、油を加えず揚げることができます。
フィリップスノンフライヤーの革新的な高速空気循環技術により、揚げ物だけでなく、グリル、ベイク、ローストにも対応。ノンフライヤー 1 つでいろいろな料理を作れます。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
はるまま
29/10/2016
日本
とても使いやすい
以前から欲しかった商品です。 ノンフライヤーとはどんなものかと興味深々でした。 実際にはとても使いやすく、お手入れも簡単でした。 私が作ってみたのは唐揚、鶏の手羽先の塩焼、スペアリブ、トンカツ、アジフライ、それに焼き芋です。どれも素晴らしい出来でした。特に気に入ったのは手羽先の塩焼と焼き芋です。 手羽先は出来上がった後に物凄い量の脂が下に溜まっていてビックリしました。 主人も私も医者からダイエットをすすめられているのでこれはイイ！と大喜び。 サツマイモは今まで茹でるかレンジにかけていましたがノンフライヤーで作ると水分が飛んでホクホクです。これは嬉しい！ パン粉のついたトンカツやアジフライも綺麗に出来ていましたが、添付のレシピよりかは時間を少し長めに設定した方が良いみたいです。そういう時に途中で開けても大丈夫なのもいいですね。 不満は殆ど無いのですが、強いて上げればもう少し本体が小さくなれば何処にでも置きやすいと感じました。使いやすくてとても良い商品です。
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HD9531/22 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HD9531/22 ノンフライヤープラス ダブルレイヤーセット に対するレビューです
標準的なフィリップス製電気フライヤーでフライドポテトを調理した場合との比較。