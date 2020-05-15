純正フィルターだからこその品質

当社のエアフィルターは、工場出荷前に、必須かつ厳格な一連の検査テストを受けます。24時間365日の連続稼働に対応するため、厳しい耐用期間試験と耐久性試験を受けています。当社のフィルターは、フィルターの耐用期間に達するまで、当社の清浄器の性能を最大限に発揮できるように設計されています。