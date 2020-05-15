フィリップス純正 交換用フィルター 3-in-1一体型フィルター
3 層フィルターで優れた性能を実現
NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターを使用した 3 層フィルターにより、細菌や花粉、粉塵、PM2.5、ペットのフケ、ガスから守ります。 さらに詳細をみる
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フィリップス純正 交換用フィルター 3-in-1一体型フィルター
3 層フィルターで優れた性能を実現
ぴったりフィットするフィリップス純正のフィルター
- 0.003㎛で99.97％除去
- HEPA+活性炭+プレフィルター
- フィルター99.97%@0.003 μm
- ガスと臭気を除去
ぴったりフィットすることにより一貫して高性能を発揮
フィリップス純正フィルターは、機器本体と一緒に設計されているため、機器にぴったりフィットし、機器の継続的でスムーズな動作を実現します。
純正フィルターだからこその品質
当社のエアフィルターは、工場出荷前に、必須かつ厳格な一連の検査テストを受けます。24時間365日の連続稼働に対応するため、厳しい耐用期間試験と耐久性試験を受けています。当社のフィルターは、フィルターの耐用期間に達するまで、当社の清浄器の性能を最大限に発揮できるように設計されています。
3つのフィルターを1つにして、便利で優れた性能を発揮
この円筒形の3-in-1フィルターは、3層フィルターを組み合わせることで、機器の性能が持続されます（6）。活性炭フィルター、HEPAフィルター、プレフィルターという最適な組み合わせにより、汚染物質、ウイルス、アレルゲン、細菌を除去します。室内の空気を清浄に保つため、3つのフィルター全てを同時に交換することをお勧めします。
最長使用期間36ヵ月
フィリップスの一体型3-in-1フィルターを使用することで一貫した保護が得られ、最大36ヵ月間にわたる最適なフィルター性能が保証されます（1）。
最大99.9%のウイルスを除去
本清浄器は呼吸器系ウイルスを含む可能性のあるエアロゾルを捕捉します。独自に行った試験では、空気中のウイルスとエアロゾルを最大99.9%除去することが確認されています。コロナウイルスについても試験済みです（8）。
プレフィルターの定期的な清掃
最適なフィルター性能を得るために、プレフィルターは定期的に掃除機で掃除してください。
アプリで簡単にチェック
CleanHome+アプリ（2）を使用すると、フィルターの耐用期間とステータスを時と場所を選ばずにモニタリングできます。フィルターを交換するタイミングが来たら通知が送信され、交換品はアプリ（3）から簡単に注文できます。
優れたパフォーマンス
NanoProtect HEPA、活性炭、プレフィルターを使用した 3 層フィルターにより、細菌や花粉、粉塵、PM2.5、ペットのフケ、ガスから守ります。NanoProtect HEPA技術では、汚染物質を捕捉するだけでなく、特別な静電電荷を使用して汚染物質を引きつけ、医療で使用されるHEPA H13フィルターよりも短時間で空気を浄化します（5）。
スマートフィルターインジケーター
フィリップスの機器では、プレフィルターの掃除のタイミングとフィルターの交換のタイミングの通知が送信されますが、これには1分もかかりません。本機器のメンテナンスは容易なため、常にクリーンで健康的な空気を維持できます。
技術仕様
-
一般仕様
- 製品タイプ
-
HEPA NanoProtect フィルター
- 同梱
-
フィルター x1
- HEPA NanoProtect
-
有
- プレフィルター
-
有
- 活性炭
-
有
- 寿命
-
最長 3 年
-
性能
- 粒子の除去
-
0.003ミクロンで99.97%
-
重量と寸法
- 製品の高さ
-
286 mm
- 本体重量
-
1.05 kg
- パッケージの長さ
-
238 mm
- パッケージの幅
-
238 mm
- パッケージの高さ
-
295 mm
- パッケージ重量
-
1.346 kg
- 製品の長さ
-
228 mm
- 製品の幅
-
150 mm
-
交換
- フィリップス空気清浄器向け
-
AC1758、AC2936、AC2939、AC2958、AC2959
- （1）推奨耐用期間は、フィリップスユーザーの平均使用時間とWHOの都市大気汚染レベルデータに基づいて計算されます。実際の耐用期間は、使用環境と使用頻度の影響を受けます。
- （2）接続性のある選択モデルにのみ適用
- （3）当社の販売店がある国でのみ適用
- （4）NanoProtect HEPAフィルターの素材はHEPA H13フィルターの素材よりも気流抵抗が低く、NanoProtectを搭載したフィリップス空気清浄器では、同等サイズの認定HEPA H13フィルターよりも高いクリーンエア供給率（CADR）を提供可能
- （5）試験は、フィルターを通過する空気を対象として、DIN71460-1準拠のiUTA製NaClエアロゾルを使用して実施。
- （6）フィリップス清浄器AC1711または1715で使用しているフィルターに依存
- （7）Airmid Health Group Ltd.による微生物削減率試験は、ターボモード、10～20分間、28.5 ㎥の試験用チャンバーがインフルエンザ A（H1N1）で空気汚染という条件で実施。
- （8）外部ラボでの微生物削減率試験。鳥コロナウイルス（鶏伝染性気管支炎ウイルス、IBV）エアロゾルで汚染された試験用チャンバーにフィリップスHEPA NanoProtectフィルターを使用。
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