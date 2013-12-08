販売終了
C271P4QPJEW/11
医用画像表示用ディスプレイ
このフィリップスのディスプレイは、日常的な臨床ケア環境に最適です。デジタルイメージのプリセットにより、一貫性のある DICOM 形式のグレースケール医用画像の表示を実現します。医療グレードの電源により、基本的な安全性を確保します。細菌の繁殖を抑える抗菌ハウジングを採用しています。
医用画像表示用ディスプレイ
27 インチ（68.6 cm）
1920 × 1080（2 MP）
医用画像の確実な判読のためには、モニターが一貫した高品質な表示を提供する必要があります。グレースケール医用画像を標準的なモニターで表示すると、一貫性に欠ける場合が多いため、臨床環境での用途には適切とは言えません。フィリップスの医用画像表示用ディスプレイは、医用デジタルイメージのプリセットを備え、DICOM Part 14 が規定するグレースケールの標準表示を提供するように工場出荷時にキャリブレーションが行われています。フィリップスは、LED テクノロジーを搭載した高品質 LCD パネルを採用し、一貫性と信頼性のあるパフォーマンスを手ごろな価格で提供しています。詳しくは、http://medical.nema.org/ をご参照ください。
SmartImage は、画面上に表示されたコンテンツを分析する、フィリップス独自の最先端テクノロジーです。モニターに映し出されるさまざまなアプリケーション／画像に基づいて、SmartImage は、明るさ、コントラスト、色、シャープネスをリアルタイムで動的に調整し、表示コンテンツを最適化します。
菌は生命を脅かす病気の原因となるため、世界中の医療機関や臨床環境で大きな問題となっています。フィリップスの医用画像表示ディスプレイは、ディスプレイハウジングの不可欠な部分であるハウジング素材に JIS Z2801 基準（抗菌加工製品における抗菌効果を評価する試験に関する日本工業規格）準拠の抗菌添加剤を使用することにより、この課題に対処しています。この保護シールドは、「ブドウ球菌（胃腸炎）」、「大腸菌（大腸炎）」、「クレブシエラ（肺炎）」など、最も一般的な微生物の増殖を抑制するため、患者とともに医療従事者の健康も確実に守ります。
レビュー
注意：このディスプレイは、患者の近くで使用可能であることを認証されているわけではありません。一次診断での使用は、医療機関運営者の単独責任となります。
DICOM は、医用情報のデジタル通信に関連する公開標準規格の米国 NEMA（National Electrical Manufacturers Association）の登録商標です。
「AMVA」のマーク／商標おびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。