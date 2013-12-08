DICOM Part 14 のグレースケール画像に対応した医用デジタルイメージのプリセット

医用画像の確実な判読のためには、モニターが一貫した高品質な表示を提供する必要があります。グレースケール医用画像を標準的なモニターで表示すると、一貫性に欠ける場合が多いため、臨床環境での用途には適切とは言えません。フィリップスの医用画像表示用ディスプレイは、医用デジタルイメージのプリセットを備え、DICOM Part 14 が規定するグレースケールの標準表示を提供するように工場出荷時にキャリブレーションが行われています。フィリップスは、LED テクノロジーを搭載した高品質 LCD パネルを採用し、一貫性と信頼性のあるパフォーマンスを手ごろな価格で提供しています。詳しくは、http://medical.nema.org/ をご参照ください。