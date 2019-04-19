検索文字列

  • 高精度 高精度 高精度

    Beardtrimmer series 5000 ヒゲトリマー

    BT5511/15

    高精度

    このヒゲトリマーは髪もカットできる便利なヒゲトリマーです。どんな角度でもムラなく仕上げられるように設計されており、40 段階の長さ調節機能とデュアルカットスチール刃を備えています。また、リチウムイオンバッテリーにより約 90 分間使用可能です。　　注釈）写真の色味はお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Beardtrimmer series 5000 ヒゲトリマー

    類似製品

    ヒゲトリマー をすべて表示

    高精度

    ヒゲと髪を自在にコントロール

    • ヒゲもヘアーもムラなく仕上げる
    • 40 段階の長さに調節可能
    • 2 枚のスチール刃によるデュアルカット
    • リチウムイオン電池搭載で約 90 分間使用可能
    40 段階の長さに調節可能

    40 段階の長さに調節可能

    長さ設定調節リングを回すだけで、最小0.2mm単位で 40 段階の長さ調節できます。そのため、ヒゲもヘアーもこだわりの長さで自由自在にアレンジ。(0.4-20mm)

    デュアルカットテクノロジー搭載

    デュアルカットテクノロジー搭載

    ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラのないきれいな仕上がりに。また、自動研磨システム搭載のステンレス刃で、面倒なオイル差し不要で鋭い切れ味が続く。丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

    リフト＆トリミングプロシステム搭載

    リフト＆トリミングプロシステム搭載

    リフト＆トリミングプロシステム搭載で、寝ているヒゲを起こしてシャープにカットするから一度でムラのない仕上がりに。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現します。／画像はイメージです

    1 時間充電で約90分間使用

    1 時間充電で約90分間使用

    1 時間の充電で最長 90 分間のコードレス使用可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えており、オイルを差す必要はありません。

    ヒゲもヘアーもムラなく仕上げる

    フィリップスヒゲトリマー 5000 シリーズでは、剃り残しを見逃しません。内蔵のリフト＆トリミングシステムが寝ているヒゲをキャッチして、丸みを帯びたコームが均一な長さにトリミングします。

    技術仕様

    • アクセサリー

      アタッチメント
      ソフトポーチ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 90 分間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • サービス

      本体 2 年間保証
      オイル差し不要

    • カッティングシステム

      デュアルカットシステム
      長さ調節範囲
      0.4mm～20mm
      精度（1 段階の長さ）
      最小 0.2mm 単位

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可
      長さ設定調整リング
      電源方式
      充電・交流式

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    アワード

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 当社旧製品に対して
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。