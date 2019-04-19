BT5511/15
高精度
このヒゲトリマーは髪もカットできる便利なヒゲトリマーです。どんな角度でもムラなく仕上げられるように設計されており、40 段階の長さ調節機能とデュアルカットスチール刃を備えています。また、リチウムイオンバッテリーにより約 90 分間使用可能です。 注釈）写真の色味はお客様のご覧になる環境によって、実際の商品と異なる場合がございます。さらに詳細をみる
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長さ設定調節リングを回すだけで、最小0.2mm単位で 40 段階の長さ調節できます。そのため、ヒゲもヘアーもこだわりの長さで自由自在にアレンジ。(0.4-20mm)
ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラのないきれいな仕上がりに。また、自動研磨システム搭載のステンレス刃で、面倒なオイル差し不要で鋭い切れ味が続く。丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
リフト＆トリミングプロシステム搭載で、寝ているヒゲを起こしてシャープにカットするから一度でムラのない仕上がりに。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現します。／画像はイメージです
1 時間の充電で最長 90 分間のコードレス使用可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。
グルーミング製品はすべて高い耐久性を備えています。本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性を備えており、オイルを差す必要はありません。
フィリップスヒゲトリマー 5000 シリーズでは、剃り残しを見逃しません。内蔵のリフト＆トリミングシステムが寝ているヒゲをキャッチして、丸みを帯びたコームが均一な長さにトリミングします。
アクセサリー
電源
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
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