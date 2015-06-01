検索文字列

  • 手のひらに収まる大音量のサウンド 手のひらに収まる大音量のサウンド 手のひらに収まる大音量のサウンド

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    BT50W/00

    手のひらに収まる大音量のサウンド

    コンパクトで手軽に持ち歩ける丸形スピーカーからワイヤレスに音楽をストリーミングすれば、いつも音楽のある暮らしが実現。鮮やかなカラーが揃っているので自分のスタイルに合ったカラー選ぶことができます。充電式バッテリー内蔵で、いつどこに持って出かけても常に音楽があふれる環境で過ごせます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    類似製品

    ポータブル Bluetooth スピーカー をすべて表示

    手のひらに収まる大音量のサウンド

    • Bluetooth®
    • 充電式電池
    • 2W
    Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

    Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

    Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod／iPhone／iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。

    ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

    ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

    アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持しながら大音量で音楽を再生できます。この内蔵機能は、300 ～ 1000mV の入力信号レンジに対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。また、増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するポータブルスピーカーの機能は、バッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が、低バッテリーに起因するピークを減少させ、ひずみのない音楽を維持します。

    どこでも音楽を再生できる内蔵充電池

    どこでも音楽を再生できる内蔵充電池

    音楽をいつでもどこでもクリアに再生。内蔵充電池により、絡まる電源コードや、コンセントの差込口を探す手間に煩わされずに、好きな音楽をお楽しみいただけます。自由に持ち運べるスピーカーで高音質の音楽をお楽しみください。

    ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力

    ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力

    技術仕様

    • サウンド

      出力（RMS）
      2W
      サウンドシステム
      モノラル

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • ラウドスピーカー

      スピーカードライバー
      1 x 1.5 インチ

    • コネクティビティー

      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Bluetooth の範囲
      見通し線、10m
      オーディオ入力（3.5mm）
      USB 充電

    • 互換性

      Android タブレットおよびスマートフォン
      Android 2.1 および Bluetooth 2.1 以降
      iPod touch
      第 3 世代以降
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • new iPad
      • iPad mini
      • Retina ディスプレイ搭載の iPad
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      その他の Bluetooth 対応デバイス
      対応デバイス
      Bluetooth 4.0 以前

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムポリマー（内蔵）
      バッテリー駆動時の動作時間
      6  時間

    • アクセサリー

      付属アクセサリー
      • PC 充電用 USB ケーブル
      • ワールドワイド保証リーフレット
      • クイック設置ガイド

    • 質量／寸法

      製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      6.1 x 6.1 x 7.6 cm
      重量（梱包含）
      0.2  kg
      パッケージ寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      8.1 x 9.5 x 14 cm
      本体重量
      0.09  kg

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • PC 充電用 USB ケーブル
    • ワールドワイド保証リーフレット
    • クイック設置ガイド
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。