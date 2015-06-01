同梱物
- PC 充電用 USB ケーブル
- ワールドワイド保証リーフレット
- クイック設置ガイド
BT50W/00
手のひらに収まる大音量のサウンド
コンパクトで手軽に持ち歩ける丸形スピーカーからワイヤレスに音楽をストリーミングすれば、いつも音楽のある暮らしが実現。鮮やかなカラーが揃っているので自分のスタイルに合ったカラー選ぶことができます。充電式バッテリー内蔵で、いつどこに持って出かけても常に音楽があふれる環境で過ごせます。さらに詳細をみる
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Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod／iPhone／iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。
アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持しながら大音量で音楽を再生できます。この内蔵機能は、300 ～ 1000mV の入力信号レンジに対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。また、増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するポータブルスピーカーの機能は、バッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が、低バッテリーに起因するピークを減少させ、ひずみのない音楽を維持します。
音楽をいつでもどこでもクリアに再生。内蔵充電池により、絡まる電源コードや、コンセントの差込口を探す手間に煩わされずに、好きな音楽をお楽しみいただけます。自由に持ち運べるスピーカーで高音質の音楽をお楽しみください。
サウンド
デザインと仕上げ
ラウドスピーカー
コネクティビティー
互換性
電源
アクセサリー
質量／寸法
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