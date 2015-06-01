ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持しながら大音量で音楽を再生できます。この内蔵機能は、300 ～ 1000mV の入力信号レンジに対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。また、増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するポータブルスピーカーの機能は、バッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が、低バッテリーに起因するピークを減少させ、ひずみのない音楽を維持します。