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    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー 3000シリーズ

    BT3222/14

    ヒゲデザインを簡単に

    フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズは、リフト＆トリミングシステム搭載で、寝ているヒゲを起こしてキャッチするので、効率よくトリミングできます。また、新しくリニューアル*¹した自動研磨システム搭載のチタン刃がシャープにカットするので、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。 *¹フィリップス旧品BT3213との比較

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    Beardtrimmer series 3000 ヒゲトリマー 3000シリーズ

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    ヒゲデザインを簡単に

    リフト＆トリミングシステム搭載ですばやくトリミング

    • 20段階の長さ調整（0.5単位)
    • 自動研磨システム搭載のチタン刃
    • 1 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用
    • リフト＆トリミングシステム搭載
    リフト＆トリミングシステム

    リフト＆トリミングシステム

    リフト＆トリミングシステム搭載で、ヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく均一に仕上げます。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。／画像はイメージです

    自動研磨システム搭載のチタン刃

    自動研磨システム搭載のチタン刃

    新しくリニューアル*¹した自動研磨システム搭載のチタン刃で、面倒なオイル差し不要で鋭い切れ味が続きます。 *¹フィリップス旧品BT3213との比較／画像はイメージです

    DuraPower テクノロジーでバッテリー長持ち

    DuraPower テクノロジーでバッテリー長持ち

    DuraPower テクノロジーは、刃の摩擦を低減することで、モーターとバッテリーに過剰な負荷がかかるのを防ぎます。これにより、駆動時間も延びます。

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    肌にやさしい刃で、なめらかな使い心地

    丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです

    20段階の長さ調整が可能

    20段階の長さ調整が可能

    ズームホイールを使い、0.5mm 単位で 20段階の長さ調整ができます。(0.5mm～10mm)

    1時間充電で約60分間使用可能

    1時間充電で約60分間使用可能

    1時間の充電で約 60 分間コードレスで使用が可能です。また、充電・交流式のため、コードをつないだままでも使用できます。忙しい朝でも充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。

    充電表示ランプ

    充電表示ランプ

    充電ランプで充電池の状態をチェックできます（残量少／満充電／充電中）。充電状態を確認しながら適切に充電することで、トリミング中の充電切れを防ぎます。／実際の点灯の色は緑色です

    水洗い可能*（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    水洗い可能*（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れを完了できます。 *本体は水洗い出来ません

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    持ちやすく使いやすいので、手の届きにくい部分もすばやくトリミングできます。

    技術仕様

    • スタイリング

      長さ設定機能
      20 段階

    • アクセサリー

      収納ケース
      コーム
      お手入れ

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      充電
      約 1 時間
      DuraPower テクノロジー
      約 4 倍長持ちする充電池
      使用時間
      約 60 分

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいた握りやすいグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証
      オイル差し不要

    • カッティングシステム

      自動研磨システム搭載のチタン刃
      カッターの幅
      32  mm
      長さ調節範囲
      0.5～10 mm
      精度（1 段階の長さ）
      0.5mm 単位
      肌にやさしい刃
      さらなる快適性

    • 使いやすさ

      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      長さ設定調整リング
      ディスプレイ
      • 充電表示ランプ
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • 充電完了表示
      電源方式
      充電・交流式

    Badge-D2C

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