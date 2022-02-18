BT3222/14
ヒゲデザインを簡単に
フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズは、リフト＆トリミングシステム搭載で、寝ているヒゲを起こしてキャッチするので、効率よくトリミングできます。また、新しくリニューアル*¹した自動研磨システム搭載のチタン刃がシャープにカットするので、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。 *¹フィリップス旧品BT3213との比較さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
リフト＆トリミングシステム搭載で、ヒゲを根元から引き上げて適切な位置にガイドし、ムラなく均一に仕上げます。無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。／画像はイメージです
新しくリニューアル*¹した自動研磨システム搭載のチタン刃で、面倒なオイル差し不要で鋭い切れ味が続きます。 *¹フィリップス旧品BT3213との比較／画像はイメージです
DuraPower テクノロジーは、刃の摩擦を低減することで、モーターとバッテリーに過剰な負荷がかかるのを防ぎます。これにより、駆動時間も延びます。
丸みを帯びた刃先で肌にスムーズに密着し、肌にやさしくトリミングできます。／画像はイメージです
ズームホイールを使い、0.5mm 単位で 20段階の長さ調整ができます。(0.5mm～10mm)
1時間の充電で約 60 分間コードレスで使用が可能です。また、充電・交流式のため、コードをつないだままでも使用できます。忙しい朝でも充電切れの心配がなく、常にフルパワーで剃れるのが特長です。
充電ランプで充電池の状態をチェックできます（残量少／満充電／充電中）。充電状態を確認しながら適切に充電することで、トリミング中の充電切れを防ぎます。／実際の点灯の色は緑色です
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れを完了できます。 *本体は水洗い出来ません
持ちやすく使いやすいので、手の届きにくい部分もすばやくトリミングできます。
スタイリング
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。