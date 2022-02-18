ヒゲデザインを簡単に

フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズは、リフト＆トリミングシステム搭載で、寝ているヒゲを起こしてキャッチするので、効率よくトリミングできます。また、新しくリニューアル*¹した自動研磨システム搭載のチタン刃がシャープにカットするので、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなど思い通りのヒゲスタイルを実現することができます。 *¹フィリップス旧品BT3213との比較