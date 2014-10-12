Brilliance LED バックライト液晶ディスプレイ
4K 超高精度
40 インチクラスのウルトラ HD プロフェッショナルフィリップスディスプレイが部屋に奥行きを与えます。細部まで鮮明な超高精度の大画面でご覧ください。
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Brilliance LED バックライト液晶ディスプレイ
4K 超高精度 大画面で細部まで表示 40（39.56 インチ／100.5 cm 対角） UHD（3840 x 2160） ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 176/176 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
画像設定の最適化が簡単な SmartImage
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
省電力で自然な色を再現する LED テクノロジー
フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。
薄型ベゼルのスタイリッシュなデザイン
薄型ベゼルのスタイリッシュなデザインのため、あらゆる環境に馴染みます。さらに、タイルマトリックスのビデオウォールにも最適です。
強力な 7 ワットスピーカーによる迫力あるサウンド
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
コネクターが充実したこれらのフィリップスディスプレイは、VGA、ディスプレイポート、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度楽しむことができます。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も実現。このフィリップスディスプレイなら、使用しているソースに関わらず、今まで購入したものがすぐに使えなくなる心配はありません。
最適なセットアップを可能にする VESA マウント
数百もの革新的なマウントソリューションに対応する VESA パターン。
消費電力ゼロ、0 ワットハードスイッチ
背面に配置された 0 ワットハードスイッチを使用して、モニターを AC 電源から完全に切断できます。これにより、消費電力はゼロとなり、二酸化炭素排出量をさらに削減できます
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
39.56 インチ／100.5 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
300
cd/m² 光均一性
96～105％ Display colors
約 10 億 7000 万色 Contrast ratio (typical)
5,000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
3 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
176º（横）／176º（縦）
C／R > 20 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
878.11（横） x 485.35（縦） Scanning Frequency
VGA/HDMI：30～99 kHz、DP：30～160 kHz（H）/ VGA：56～80 Hz、HDMI/DP：23～80 Hz（V） sRGB
有 MHL
1080P @ 60Hz Delta E
3 未満（sRGB モード）
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
DisplayPort x1
ミニ DisplayPort
HDMI（デジタル、HDCP）
MHL-HDMI（デジタル、HDCP） USB
USB 3.0 x 4（急速充電付き x 1）* Sync Input Audio (In/Out) RS232
有
利便性
Built-in Speakers
7 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 8.1／8／7 User convenience
SmartImage
Multiview
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
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ウクライナ語 Other convenience
Kensington ロック
VESA マウント（200x200mm） Control software
SmartControl Premium MultiView
PIP（デバイス x 2）
PBP（デバイス x 4）
電源
ECO mode
40.4 W（typ.） Power supply Off mode
0.3 W 未満（typ.） On mode
62.17 W（typ.）（EnergyStar 6.0 テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
1050 x 650 x 194
mm Product without stand (mm)
904 x 512 x 88
mm Product with stand(max height)
904 x 589 x 213
mm
重量
Product with packaging (kg)
13.51
kg Product with stand (kg)
9.70
kg Product without stand (kg)
8.50
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ MTBF
30,000
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃
耐久性
Environmental and energy Post consumer recycled plastic
25％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CCC
CE マーク
cETLus
FCC Class B
SEMKO
TUV/ISO9241-307
WEEE
CECP
CU-EAC
EPA
KC
PSB
PSE
キャビネット
Finish
光沢（フロントベゼル）／テクスチャー（フット／リアカバー） Foot
シルバー Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください 応答時間値は SmartResponse に相当
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