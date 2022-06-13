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  • 保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！ 保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！ 保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！

    GoZero Smart UV-C LED ろ過ボトル

    AWP2788YL/97

    保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！

    使い捨てのプラスチックボトル、ニオイが気になる再利用可能ボトルはもう古い。これからはセルフクリーニング機能付きのスマートボトルの時代です。

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    GoZero Smart UV-C LED ろ過ボトル

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    保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！

    • 20oz／590ml
    • UV 滅菌
    • ステンレススチール製、断熱
    • サンシャインイエロー

    清潔なボトルの安全な水で水分補給

    UV-C LED テクノロジーを採用したクリーンで無臭のボトル。ニオイの原因となる細菌を DNA レベルで破壊してニオイの発生を防ぎます。持ち運びできる浄水装置として、屋外での使用や旅行に最適です。水の中の病原体を最大 99.999 ％排除して安全な飲料水にします*。

    ボトルを清潔に、水を新鮮に保ちます

    UV-C LED ライトが 2 時間ごとに自動点灯してボトルを清潔に、水を新鮮に保ちます。

    マグネット式 USB ケーブルでボトルを簡単に充電可能

    バッテリーは最長 1 ヶ月持続し、マグネット式 USB ケーブルで簡単に充電できます。

    ボトル入り飲料水に頼らず安全な飲料水が飲める

    コストや廃棄物が気になるボトル入り飲料水に頼らず、いつでもどこでも安全な飲料水が飲めます。

    二重構造の断熱で長時間にわたって温度を維持します。

    真空二重構造で断熱。長時間にわたって飲み物を保温、保冷します。

    食品用ステンレススチール製ボトル

    ボトルは 18／8 食品用ステンレススチール製なので耐久性と安全性に優れています。

    食洗器に対応

    食洗器で洗えます（最大 50℃）。フィルターとキャップは取り外してください。

    技術仕様

    • 一般仕様

      サンシャインイエロー
      ボトル容量
      590ml／20oz
      ボトルの素材
      18／8 ステンレススチール
      保温／保冷性能
      • 保冷：24 時間
      • 保温：12 時間
      充電池
      充電式リチウム電池
      ふたの素材
      BPA フリー
    Badge-D2C

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    • 実験室の条件下で独自にテスト済み。細菌を最大 99.999 ％、ウイルスを最大 99.9 ％除去。

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