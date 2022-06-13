GoZero Smart UV-C LED ろ過ボトル
保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！
使い捨てのプラスチックボトル、ニオイが気になる再利用可能ボトルはもう古い。これからはセルフクリーニング機能付きのスマートボトルの時代です。 さらに詳細をみる
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GoZero Smart UV-C LED ろ過ボトル
保冷、保温に対応。どこでもピュアな味を楽しめます！
- 20oz／590ml
- UV 滅菌
- ステンレススチール製、断熱
- サンシャインイエロー
清潔なボトルの安全な水で水分補給
UV-C LED テクノロジーを採用したクリーンで無臭のボトル。ニオイの原因となる細菌を DNA レベルで破壊してニオイの発生を防ぎます。持ち運びできる浄水装置として、屋外での使用や旅行に最適です。水の中の病原体を最大 99.999 ％排除して安全な飲料水にします*。
ボトルを清潔に、水を新鮮に保ちます
UV-C LED ライトが 2 時間ごとに自動点灯してボトルを清潔に、水を新鮮に保ちます。
マグネット式 USB ケーブルでボトルを簡単に充電可能
バッテリーは最長 1 ヶ月持続し、マグネット式 USB ケーブルで簡単に充電できます。
ボトル入り飲料水に頼らず安全な飲料水が飲める
コストや廃棄物が気になるボトル入り飲料水に頼らず、いつでもどこでも安全な飲料水が飲めます。
二重構造の断熱で長時間にわたって温度を維持します。
真空二重構造で断熱。長時間にわたって飲み物を保温、保冷します。
食品用ステンレススチール製ボトル
ボトルは 18／8 食品用ステンレススチール製なので耐久性と安全性に優れています。
食洗器に対応
食洗器で洗えます（最大 50℃）。フィルターとキャップは取り外してください。
技術仕様
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一般仕様
- 色
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サンシャインイエロー
- ボトル容量
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590ml／20oz
- ボトルの素材
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18／8 ステンレススチール
- 保温／保冷性能
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- 充電池
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充電式リチウム電池
- ふたの素材
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BPA フリー
- 実験室の条件下で独自にテスト済み。細菌を最大 99.999 ％、ウイルスを最大 99.9 ％除去。
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