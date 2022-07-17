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  • 飲むたびに新鮮なおいしさ！ 飲むたびに新鮮なおいしさ！ 飲むたびに新鮮なおいしさ！

    GoZero Daily フィルターストロー付き断熱ボトル

    AWP2771BLO11/97

    飲むたびに新鮮なおいしさ！

    GoZero Daily フィルターは、塩素、鉛、農薬*の量を減らすことで、水道水の品質を効果的に向上させます。水量には影響を与えません。

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    GoZero Daily フィルターストロー付き断熱ボトル

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    飲むたびに新鮮なおいしさ！

    廃棄物を出さずにボトル入り飲料水の味を楽しめます

    • 550mL／18.6oz
    • 急速ろ過
    • ステンレススチール製、断熱
    • ベビーブルー
    真空二重構造で断熱

    真空二重構造で断熱

    真空二重構造で断熱されており、水を数時間にわたって保冷できるので、いつでもリフレッシュできます。

    食洗器に対応

    食洗器に対応

    食洗器で洗えます（最大 50℃）。フィルターは取り外してください。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く美味しい水が楽しめます。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く美味しい水が楽しめます。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く、廃棄物を出さずに美味しい水が楽しめます。

    多くのカップホルダーに対応

    多くのカップホルダーに対応

    このボトルは、多くの標準サイズカップホルダーでお使いいただけます。

    飲むたびにろ過

    飲むたびにろ過

    フィルターを挿入したストローをふたに差し込んでボトルにはめ込むだけで、飲むことができます。

    氷も入れられる

    氷も入れられる

    縁が幅広なので、標準サイズの氷を入れることができます。

    食品用ステンレス

    食品用ステンレス

    18／8 食品用ステンレススチール製

    水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます

    多孔質の活性炭繊維を使用した Daily フィルターは、水量に影響を与えず塩素、鉛、農薬を減らすことで水道水の品質を向上させます*。ボトルに水を入れるだけで、一口ごとに水の味を楽しめます。

    技術仕様

    • 利用できる水の種類

      Daily フィルター AWP285
      • 水道水
      • 5～38℃

    • 一般仕様

      製品寸法
      75 x 75 x 245  mm
      ろ過能力
      150L
      グレイッシュブルー
      ボトル容量
      550ml／18.6oz
      フィルター交換時期目安
      1 ヶ月
      交換用フィルターカートリッジ
      Daily フィルター AWP285
      フィルターの数量
      1 本組
      ボトルの素材
      Tritan
    Badge-D2C

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