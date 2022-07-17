水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます。

多孔質の活性炭繊維を使用した Everyday フィルターは、水量に影響を与えず塩素を減らすことで水道水の品質を向上させます*。ボトルに水を入れるだけで、一口ごとに水の味を楽しめます。