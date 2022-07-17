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  • 飲むたびに新鮮なおいしさ！ 飲むたびに新鮮なおいしさ！ 飲むたびに新鮮なおいしさ！

    GoZero フィルター付きボトル

    AWP2731BLO11/97

    飲むたびに新鮮なおいしさ！

    GoZero Everyday フィルターは、塩素*の量を減らすことで、水道水の品質を効果的に向上させます。水量には影響を与えません。

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    GoZero フィルター付きボトル

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    飲むたびに新鮮なおいしさ！

    廃棄物を出さずにボトル入り飲料水の味を楽しめます

    • 660mL／22oz
    • 急速ろ過
    • BPA フリー Tritan
    • ベビーブルー
    防塵性

    防塵性

    ボトルには防塵キャップが付いているので、マウスピースを清潔に保つことができます。

    液漏れ防止

    液漏れ防止

    水がバッグ内にこぼれないよう、漏れ防止設計になっています。

    食洗器に対応

    食洗器に対応

    食洗器で洗えます（最大 50℃）。フィルターは取り外してください。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く美味しい水が楽しめます。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く美味しい水が楽しめます。

    ボトル入り飲料水よりもはるかに安く、廃棄物を出さずに美味しい水が楽しめます。

    BPA フリー Tritan ボトル

    BPA フリー Tritan ボトル

    BPA フリーの Tritan プラスチック製。耐久性に優れ、軽くて、熱に強く、粉々に割れません。

    多くのカップホルダーに対応

    多くのカップホルダーに対応

    このボトルは、多くの標準サイズカップホルダーでお使いいただけます。

    飲むたびにろ過

    飲むたびにろ過

    フィルターを挿入したストローをふたに差し込んでボトルにはめ込むだけで、飲むことができます。

    氷も入れられる

    氷も入れられる

    縁が幅広なので、標準サイズの氷を入れることができます。

    水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます。

    水道水をさわやかでピュアな味の水に変えます。

    多孔質の活性炭繊維を使用した Everyday フィルターは、水量に影響を与えず塩素を減らすことで水道水の品質を向上させます*。ボトルに水を入れるだけで、一口ごとに水の味を楽しめます。

    技術仕様

    • 利用できる水の種類

      Everyday フィルター
      • 水道水
      • 5～38℃

    • 一般仕様

      グレイッシュブルー
      ろ過能力
      40 gal
      製品寸法
      75 x 75 x 237  mm
      フィルター交換時期目安
      2 ヶ月
      ボトル容量
      660mL／22oz
      交換用フィルターカートリッジ
      Everyday フィルター
      フィルターの数量
      1 本組
      ボトルの素材
      Tritan
    Badge-D2C

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