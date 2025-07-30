7700 series 4K UHD LED TV
スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美
いつでも鮮やかな映像をお届けする 4K スマートディスプレイ。Dolby Vision と Dolby Atmos による臨場感あふれるシネマ体験と、Google TV によるシームレスなストリーミング体験をお楽しみください。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
7700 series 4K UHD LED TV
スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美
4K UHD Google TV
- 164 cm（65 インチ）4K UHD LED TV
- Google TV™
- Dolby Vision と Dolby Atmos
超鮮明な画像。生き生きとした視聴体験。
視聴ソースを問わず、この 4K LED ディスプレイは明るく、超鮮明な画像と鮮やかな色を再現します。さらに、このディスプレイは主要な HDR フォーマットすべてに対応しているため、HDR コンテンツのストリーミング再生で、暗い部分も明るい部分も細部まで鮮明に視認できます。
色彩はそのままに、目にやさしい。
研究により、LED ディスプレイから発せられる紫外線やブルーライトが、長期的に目に負担をかけ、視力に影響を与える可能性があることが示されています。フィリップスの SoftBlue LED テクノロジーは、色や映像の美しさを損なうことなく、有害なブルーライトを効果的に低減。長時間の視聴でも、目にやさしく快適な映像体験を提供します。
Dolby によるシネマ級の映像体験
Dolby Vision と Dolby Atmos が、まるでディレクターズチェアに座っているかのような没入感を実現。映像はシーンごとに緻密に描写され、音は空間を包み込むように広がります。映画はもちろん、スポーツやゲームでも、目と耳を魅了するリアルな臨場感をお楽しみください。
Google アシスタントに話してディスプレイを操作。
声でフィリップスの Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を見たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたり。ディスプレイに話しかけるだけです。Google アシスタント対応のスマートホームデバイスすべてに命令することもできます。夜の映画鑑賞に照明を暗くして、空調温度を設定するなど、ソファから立ち上がることなく設定できます。
Google Play ストアで楽しさ倍増
Google Play ストア内蔵により、従来のディスプレイプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、プログラム、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。
お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。
何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
HDR フォーマットに対応
あらゆるシーンで完璧な映像を体験してみませんか。フィリップス 4K UHD ディスプレイは、主要な HDR フォーマットに対応しており、鮮明でシャープな画像が得られます。暗い部分も明るい部分も、細部まで鮮明に見ることができます。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- Display
-
4K ウルトラ HD LED
- Panel resolution
-
3840 x 2160
- Picture enhancement
-
-
HDR10
-
HLG（ハイブリッドログガンマ）
-
Dolby Vision
-
対応解像度
- Computer inputs on all HDMI
-
HDR 対応、HDR10/HLG
- Video inputs on all HDMI
-
-
HDR 対応
-
HDR10/HLG（ハイブリッドログガンマ）
-
マルチメディアアプリケーション
- Video Playback Formats
-
MPEG2、MPEG2_HD、MPEG4、MPEG4_HD、MPEG4_SD、HEVC,VP8、VP9,H.264
- Music Playback Formats
-
MPEG1/2 Layer1、MPEG1/2 Layer2、AMR、MPEG1/2 Layer3、AC3、EAC3(DDP)、LPCM、AAC、HEAAC
- Subtitles Formats Support
-
SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
- Picture Playback Formats
-
JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF、TIFF
-
ユーザーインタラクション
- Remote Control
-
音声*
-
サウンド
- Output power (RMS)
-
16W
- Speaker configuration
-
10W x2 スピーカー
- Sound Enhancement
-
-
Dolby Atmos
-
Dolby Volume Leveler
-
Dolby Bass Enhancement
-
クリアなサウンド
-
コネクティビティー
- Number of HDMI connections
-
3
- Number of USBs
-
2
- Wireless connection
-
- Other connections
-
-
アンテナ IEC75
-
イーサネット LAN RJ-45
-
デジタルオーディオ出力（光学）
-
オーディオ入力（3.5mm）
-
AV+R/L オーディオ入力（ミニ）
- HDMI eARC
-
HDMI2 で対応
- HDMI VRR
-
すべての HDMI ポートで対応
- HDCP 対応
-
有
- HDMI-CEC
-
有
-
HDMI ビデオ機能のサポート
- HDR
-
-
電源
- 主電源
-
AC 100 -240 V 50/60Hz
- 周辺温度
-
5～35 °C
- Standby power consumption
-
<0.5 W
- Power Saving Features
-
自動スイッチオフタイマー
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
単 4 形電池 2 本
-
電源コード
-
クイックスタートガイド
-
法的要件および安全冊子
-
テーブルトップスタンド
-
リモコン
-
ユーザーマニュアル
-
質量／寸法
- Set Width
-
1445
mm
- セット高さ
-
843
mm
- セット奥行き
-
89
mm
- 本体重量
-
15
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
1445
mm
- セット高（スタンド含む）
-
866
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
285
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
15
kg
- ボックス幅
-
1588
mm
- ボックス高さ
-
938
mm
- ボックス奥行
-
152
mm
- 重量（梱包含）
-
20
kg
- 壁取り付け寸法
-
300 x 300 mm
-
スマートディスプレイ機能
- リモコン
-
音声操作対応
- 音声アシスタント
-
Google アシスタント搭載、マイク付きリモコン
- メモリサイズ（フラッシュ）
-
32GB
- OS
-
Google TV™
- スマートディスプレイアプリ
-
YouTube、Amazon プライム・ビデオ、Netflix、Google 検索
製品の仕様
同梱物
- 単 4 形電池 2 本
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- 法的要件および安全冊子
- テーブルトップスタンド
- リモコン
- EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
- フィリップスのテレビは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。
- その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。
- ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。
- Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
- Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
- Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。
- スマート TV アプリの提供内容は、テレビのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジーの伝送制限により、Bluetooth ヘッドホンや Bluetooth スピーカーから音声を聞く際に、若干の音の遅延が発生する場合があります。この現象が発生すると、キャラクターの口の動きに対し、会話の音声がわずかに遅れて見えることがあります。
- フィリップスの TV Remote アプリおよび関連機能は、テレビのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
- Google アシスタントは、Android O (8) 以降の OS バージョンで動作するフィリップスの Android TV で利用できます。Google アシスタントは、一部の言語と国で利用できます。
- メモリ容量（フラッシュメモリ）：32GB、実際に利用できるディスク容量は異なる場合があります（（プリ）インストールされているアプリやオペレーティングシステムなどによって異なります）。
- 画像は説明用のイメージです
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。