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  • シンプルながら、感動はそのまま。 シンプルながら、感動はそのまま。 シンプルながら、感動はそのまま。

    QD MiniLED 4K QD MiniLED ディスプレイ

    65MLED831/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    シンプルながら、感動はそのまま。

    お手頃価格の Mini-LED スマートディスプレイで、鮮やかなエンターテインメントを楽しみましょう。量子ドット技術を搭載し、映画やスポーツなど、あらゆるコンテンツを鮮明な色彩とシャープな映像で再現。いつでも、どんな明るさの環境でも、臨場感あふれる映像体験を提供します。

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    QD MiniLED 4K QD MiniLED ディスプレイ

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    シンプルながら、感動はそのまま。

    4K QD MiniLED ディスプレイ

    • 164 cm（65 インチ）4K QD Mini-LED ディスプレイ
    • Google TV™
    • Dolby Vision と Dolby Atmos
    量子ドットで、色もコントラストも圧倒的。

    量子ドットで、色もコントラストも圧倒的。

    より鮮烈な色彩、より純粋な白、より深い黒。量子ドット MiniLED テクノロジーが、明るく緻密な映像とキレのあるコントラストを実現。これまでにない豊かな色の世界が目の前に広がります。

    どんな映像も、常に完璧に。Philips P5 エンジン搭載。

    どんな映像も、常に完璧に。Philips P5 エンジン搭載。

    P5 Perfect 画像エンジンが、あなたの好きなコンテンツをさらに美しく。細部はより立体的に、色彩は鮮やかに、肌の質感も自然に再現。コントラストは驚くほどシャープで、動きもなめらか。まるでその場にいるかのような臨場感をお届けします。

    お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。

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    何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。

    AI 音声操作対応。Google アシスタント

    AI 音声操作対応。Google アシスタント

    お好みの音声アシスタントを選べます。リモコンの Google アシスタントボタンを押すだけで、映画や番組の検索、レコメンドの取得、対応するスマート家電の操作まで、すべて音声で簡単に行えます。

    究極のゲーム体験。144 Hz、超低遅延、VRR 対応。

    究極のゲーム体験。144 Hz、超低遅延、VRR 対応。

    限界を超えるプレイを、QD MiniLED の圧倒的なリアリズムで。HDMI 2.1 対応、ネイティブ 144 Hz の超高速リフレッシュレート、そして超低遅延により、滑らかで応答性の高いゲームプレイを実現。自然な動き、美しいグラフィック、そして没入感あふれる映像が、ゲームの世界をさらに引き立てます。PC ゲームでも HDMI 経由で 144 Hz の VRR に対応し、スムーズで快適なプレイをサポートします。

    映画のような映像とサウンド。Dolby Vision と Dolby Atmos。

    映画のような映像とサウンド。Dolby Vision と Dolby Atmos。

    Dolby Vision と Dolby Atmos を搭載することで、映画、番組、ゲームの映像とサウンドが信じられないほど素晴らしいものになります。監督が観客に見せたかった映像そのものを堪能してください。暗すぎて見えないという残念なシーンはありません。すべてのセリフがはっきりと聞こえます。まるで本当に自分の周りで起こっているようなサウンドエフェクトを体験できます。

    HDR10 & HLG による色彩とコントラスト

    HDR10 & HLG による色彩とコントラスト

    より明るく、より鮮やかに。暗いシーンの細部から明るいハイライトまで、すべてがくっきりと描き出されます。高ダイナミックレンジにより、リアルな色彩と深みのあるコントラストが、映像に命を吹き込みます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Display
      4K Ultra HD QD Mini LED
      Panel resolution
      3840 x 2160
      ネイティブリフレッシュレート
      144  Hz
      Picture engine
      P5 Perfect 画像エンジン
      Picture enhancement
      • HDR10+
      • HLG（ハイブリッドログガンマ）
      • Dolby Vision
      • スタンダード、ダイナミック、ムービー、ECO、ジェントル、ビビッド、スポーツ、ゲーム

    • ディスプレイ入力解像度

      Resolution-Refresh rate
      576p - 50 Hz、640 x 480 - 60 Hz、720p - 50/60 Hz、1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz、2560 x 1440 - 60/120/144 Hz、3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • マルチメディアアプリケーション

      Video Playback Formats
      MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、HEVC/H.265、VP8、Motion JPEG、H.263、VP9
      Music Playback Formats
      MP3、WAV、AAC、FLAC
      Subtitles Formats Support
      SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
      Picture Playback Formats
      JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF

    • サウンド

      Output power (RMS)
      44 W
      Speaker configuration
      50W（15W x2 + 20W x1）
      Codec
      Dolby Atmos
      Sound Enhancement
      • Dolby Bass Enhancement
      • クリアな対話
      • Dolby Volume Leveler

    • コネクティビティー

      Number of HDMI connections
      3
      HDMI features
      • 4K
      • オーディオリターンチャンネル
      Number of USBs
      3
      Wireless connection
      • Wi-Fi 802.11ac、2x2、デュアルバンド
      • Bluetooth 5.1
      HDCP 2.2
      HDMI eARC
      HDMI 2
      HDMI VRR
      HDMI 3 & 4 4K2K 48～60 Hz
      HDMI 2.1 features
      • HDMI 2 で eARC 対応
      • eARC/VRR/ALLM 対応
      • 最大 48 Gbps データレート
      • HDMI VRR
      HDMI-CEC
      HDCP

    • HDMI ビデオ機能のサポート

      Gaming
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • MEMC
      HDMI
      HDMI 2/3：HDMI 2.1 帯域幅 48 Gbps、最大 4K 144 Hz

    • 電源

      Standby power consumption
      <0.5 W
      Power Saving Features
      • 自動スイッチオフタイマー
      • ECO モード

    • アクセサリー

      Included accessories
      • リモコン
      • 単 4 形電池 2 本
      • テーブルトップスタンド
      • 電源コード
      • クイックスタートガイド
      • 法的要件および安全冊子

    • 質量／寸法

      Set Width
      1445  mm
      セット高さ
      834  mm
      セット奥行き
      79  mm
      本体重量
      19  kg
      セット幅（スタンド含む）
      1445  mm
      セット高（スタンド含む）
      858  mm
      セット奥行き（スタンド含む）
      300  mm
      本体重量（スタンド使用時）
      19.5  kg
      ボックス幅
      1598  mm
      ボックス高さ
      955  mm
      ボックス奥行
      124  mm
      重量（梱包含）
      24.5  kg
      壁取り付け寸法
      300 x 300 mm

    • スマートディスプレイ

      OS
      Google TV™
      スマート TV アプリ*
      Netflix、YouTube、Amazon プライムビデオ、Live TV

    • スマートディスプレイ機能

      音声アシスタント*
      Google アシスタント搭載、マイク付きリモコン

    Badge-D2C

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