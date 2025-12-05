QD MiniLED 4K QD MiniLED ディスプレイ
シンプルながら、感動はそのまま。
お手頃価格の Mini-LED スマートディスプレイで、鮮やかなエンターテインメントを楽しみましょう。量子ドット技術を搭載し、映画やスポーツなど、あらゆるコンテンツを鮮明な色彩とシャープな映像で再現。いつでも、どんな明るさの環境でも、臨場感あふれる映像体験を提供します。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
QD MiniLED 4K QD MiniLED ディスプレイ
シンプルながら、感動はそのまま。
4K QD MiniLED ディスプレイ
- 164 cm（65 インチ）4K QD Mini-LED ディスプレイ
- Google TV™
- Dolby Vision と Dolby Atmos
量子ドットで、色もコントラストも圧倒的。
より鮮烈な色彩、より純粋な白、より深い黒。量子ドット MiniLED テクノロジーが、明るく緻密な映像とキレのあるコントラストを実現。これまでにない豊かな色の世界が目の前に広がります。
どんな映像も、常に完璧に。Philips P5 エンジン搭載。
P5 Perfect 画像エンジンが、あなたの好きなコンテンツをさらに美しく。細部はより立体的に、色彩は鮮やかに、肌の質感も自然に再現。コントラストは驚くほどシャープで、動きもなめらか。まるでその場にいるかのような臨場感をお届けします。
お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。
何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
AI 音声操作対応。Google アシスタント
お好みの音声アシスタントを選べます。リモコンの Google アシスタントボタンを押すだけで、映画や番組の検索、レコメンドの取得、対応するスマート家電の操作まで、すべて音声で簡単に行えます。
究極のゲーム体験。144 Hz、超低遅延、VRR 対応。
限界を超えるプレイを、QD MiniLED の圧倒的なリアリズムで。HDMI 2.1 対応、ネイティブ 144 Hz の超高速リフレッシュレート、そして超低遅延により、滑らかで応答性の高いゲームプレイを実現。自然な動き、美しいグラフィック、そして没入感あふれる映像が、ゲームの世界をさらに引き立てます。PC ゲームでも HDMI 経由で 144 Hz の VRR に対応し、スムーズで快適なプレイをサポートします。
映画のような映像とサウンド。Dolby Vision と Dolby Atmos。
Dolby Vision と Dolby Atmos を搭載することで、映画、番組、ゲームの映像とサウンドが信じられないほど素晴らしいものになります。監督が観客に見せたかった映像そのものを堪能してください。暗すぎて見えないという残念なシーンはありません。すべてのセリフがはっきりと聞こえます。まるで本当に自分の周りで起こっているようなサウンドエフェクトを体験できます。
HDR10 & HLG による色彩とコントラスト
より明るく、より鮮やかに。暗いシーンの細部から明るいハイライトまで、すべてがくっきりと描き出されます。高ダイナミックレンジにより、リアルな色彩と深みのあるコントラストが、映像に命を吹き込みます。
技術仕様
-
画像／表示
- Display
-
4K Ultra HD QD Mini LED
- Panel resolution
-
3840 x 2160
- ネイティブリフレッシュレート
-
144
Hz
- Picture engine
-
P5 Perfect 画像エンジン
- Picture enhancement
-
-
ディスプレイ入力解像度
- Resolution-Refresh rate
-
576p - 50 Hz、640 x 480 - 60 Hz、720p - 50/60 Hz、1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz、2560 x 1440 - 60/120/144 Hz、3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
-
マルチメディアアプリケーション
- Video Playback Formats
-
MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、HEVC/H.265、VP8、Motion JPEG、H.263、VP9
- Music Playback Formats
-
MP3、WAV、AAC、FLAC
- Subtitles Formats Support
-
SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
- Picture Playback Formats
-
JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF
-
サウンド
- Output power (RMS)
-
44 W
- Speaker configuration
-
50W（15W x2 + 20W x1）
- Codec
-
Dolby Atmos
- Sound Enhancement
-
-
Dolby Bass Enhancement
-
クリアな対話
-
Dolby Volume Leveler
-
コネクティビティー
- Number of HDMI connections
-
3
- HDMI features
-
- Number of USBs
-
3
- Wireless connection
-
- HDCP 2.2
-
有
- HDMI eARC
-
HDMI 2
- HDMI VRR
-
すべての HDMI ポートで対応
- HDMI 2.1 features
-
-
HDMI 2 で eARC 対応
-
eARC/VRR/ALLM 対応
-
最大 48 Gbps データレート
-
HDMI VRR
- HDMI-CEC
-
有
- HDCP
-
有
-
HDMI ビデオ機能のサポート
- Gaming
-
- HDR
-
-
Dolby Vision
-
HDR10
-
HLG
-
MEMC
- HDMI
-
HDMI 2/3：HDMI 2.1 帯域幅 48 Gbps、最大 4K 144 Hz
-
電源
- Standby power consumption
-
<0.5 W
- Power Saving Features
-
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
リモコン
-
単 4 形電池 2 本
-
テーブルトップスタンド
-
電源コード
-
クイックスタートガイド
-
法的要件および安全冊子
-
質量／寸法
- Set Width
-
1445
mm
- セット高さ
-
834
mm
- セット奥行き
-
79
mm
- 本体重量
-
19
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
1445
mm
- セット高（スタンド含む）
-
858
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
300
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
19.5
kg
- ボックス幅
-
1598
mm
- ボックス高さ
-
955
mm
- ボックス奥行
-
124
mm
- 重量（梱包含）
-
24.5
kg
- 壁取り付け寸法
-
300 x 300 mm
-
スマートディスプレイ
- メモリサイズ（フラッシュ）
-
32GB
- OS
-
Google TV™
- スマート TV アプリ*
-
Netflix、YouTube、Amazon プライムビデオ、Live TV
-
スマートディスプレイ機能
- 音声アシスタント*
-
Google アシスタント搭載、マイク付きリモコン
- Android アプリの提供内容は国によって異なります。詳細はお住まいの地域の Google Play ストアをご確認ください。
- ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。
- スマート TV アプリの利用可否は、テレビのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
- フィリップスの TV Remote アプリおよび関連機能は、テレビのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
- EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
- Netflix のご利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
- Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
- Amazon、Alexa、および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。Amazon Alexa は、対応する言語および国でのみご利用いただけます。
- Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
- Google アシスタントは、製品の種類に応じて、対応する言語および国でご利用いただけます。
- 音声コントロール機能の利用可否および機能は、国や言語によって異なります。
- メモリ容量（フラッシュメモリ）：32GB、実際に利用できるディスク容量は異なる場合があります（（プリ）インストールされているアプリやオペレーティングシステムなどによって異なります）。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。
- 画像は説明用のイメージです
- ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。