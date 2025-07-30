色彩はそのままに、目にやさしい。

研究により、LED ディスプレイから発せられる紫外線やブルーライトが、長期的に目に負担をかけ、視力に影響を与える可能性があることが示されています。フィリップスの SoftBlue LED テクノロジーは、色や映像の美しさを損なうことなく、有害なブルーライトを効果的に低減。長時間の視聴でも、目にやさしく快適な映像体験を提供します。