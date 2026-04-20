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  • スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美 スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美 スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美

    7200 series 4K UHD LED ディスプレイ

    55PUH7231/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美

    いつでも鮮やかな映像をお届けする、このフィリップス 4K スマートディスプレイなら、もうスクロールの手間は要りません。Dolby Vision と Dolby Atmos による臨場感あふれるシネマ体験と、Google TV によるシームレスなストリーミング体験をお楽しみください。

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    7200 series 4K UHD LED ディスプレイ

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    スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美

    4K UHD Google TV

    • 139 cm（55 インチ）4K UHD LED ディスプレイ
    • Google TV™
    • Dolby Vision と Dolby Atmos
    4K LED TV で驚異的な視聴体験

    4K LED TV で驚異的な視聴体験

    4K Ultra HD TV の魅力は、細部まで味わえるその描写力にあります。フィリップスの Pixel Precise Ultra HD エンジンは、あらゆる入力映像を美しい UHD 解像度に変換し、スクリーンに映し出します。なめらかでありながらシャープな動画再生と、卓越したコントラストを実現。より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩、そして自然な肌の色まで、常に高品位に再現します。あらゆるソースにおいて、優れた画質をお楽しみいただけます。

    超鮮明な画像。生き生きとした視聴体験。

    超鮮明な画像。生き生きとした視聴体験。

    視聴ソースを問わず、この 4K LED TV は明るく、超鮮明な画像と鮮やかな色を再現します。さらに、このテレビは主要な HDR フォーマットすべてに対応しているため、HDR コンテンツのストリーミング再生で、暗い部分も明るい部分も細部まで鮮明に視認できます。

    Dolby によるシネマ級の映像体験

    Dolby によるシネマ級の映像体験

    Dolby Vision と Dolby Atmos が、まるでディレクターズチェアに座っているかのような没入感を実現。映像はシーンごとに緻密に描写され、音は空間を包み込むように広がります。映画はもちろん、スポーツやゲームでも、目と耳を魅了するリアルな臨場感をお楽しみください。

    Google アシスタントに話してテレビを操作。

    Google アシスタントに話してテレビを操作。

    声でフィリップス Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を観たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたいときは Google TV に話しかけるだけです。さらに、映画鑑賞に合わせて照明を暗くしたり、室温を調整するなど、ソファに座ったまま Google アシスタント対応のスマートホーム機器もまとめてコントロールできます。

    Google Play ストアで楽しさ倍増

    Google Play ストアで楽しさ倍増

    Google Play ストア内臓により、従来のテレビプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、映像、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。

    お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。

    お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。

    何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。

    HDR フォーマットに対応

    あらゆるシーンで完璧な映像を体験してみませんか。フィリップス 4K UHD TV は、主要な HDR フォーマットに対応しており、鮮明でシャープな画像が得られます。暗い部分も明るい部分も、細部まで鮮明に見ることができます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Aspect ratio
      16:9
      Display
      4K ウルトラ HD LED
      Panel resolution
      3840 x 2160
      Picture engine
      Pixel Plus Ultra HD

    • 対応解像度

      Computer inputs on all HDMI
      HDR 対応、HDR10/HLG
      Video inputs on all HDMI
      • HDR 対応
      • HDR10/HLG（ハイブリッドログガンマ）

    • チューナー／受信／送信

      Digital TV
      DVB-T/T2

    • スマート TV 機能

      SmartTV apps*
      • Youtube
      • Amazon プライムビデオ
      • Netflix
      • Disney+
      Ease of Use
      ワンストップスマートメニューボタン
      Firmware upgradeable
      • ファームウェアのオンラインアップグレード
      • USB 経由でファームウェアアップグレード可能
      • ファームウェア自動アップグレードウィザード
      Voice assistant*
      Google Assistant 搭載

    • マルチメディアアプリケーション

      Video Playback Formats
      MPEG2、MPEG2_HD、MPEG4、MPEG4_HD、MPEG4_SD、HEVC,VP8、VP9,H.264
      Music Playback Formats
      MPEG1/2 Layer1、MPEG1/2 Layer2、AMR、MPEG1/2 Layer3、AC3、EAC3(DDP)、LPCM、AAC、HEAAC
      Subtitles Formats Support
      SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT
      Picture Playback Formats
      JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF、TIFF

    • サウンド

      Output power (RMS)
      20W
      Speaker configuration
      20 W（10 W x 2）
      Sound Enhancement
      Dolby Atmos

    • コネクティビティー

      Number of HDMI connections
      4
      Number of USBs
      1
      Wireless connection
      • Bluetooth 5.0
      • Wi-Fi 802 11ac 2x2 デュアルバンド
      Other connections
      • イーサネット LAN RJ-45
      • デジタルオーディオ出力（光学）
      • ヘッドホン出力
      • AV 入力
      HDMI eARC
      HDMI1 で対応
      HDMI VRR
      すべての HDMI ポートで対応
      HDCP 対応
      HDMI-CEC

    • HDMI ビデオ機能のサポート

      HDR 対応（高ダイナミックレンジ）
      HDR10、HLG、Dolby Vision

    • 電源

      主電源
      AC 100 -240 V 50/60Hz
      Standby power consumption
      <0.5 W
      Power Saving Features
      自動スイッチオフタイマー

    • アクセサリー

      Included accessories
      • 単 4 形電池 2 本
      • クイックスタートガイド
      • テーブルトップスタンド
      • リモコン
      • ユーザーマニュアル

    • 質量／寸法

      Set Width
      1227  mm
      セット高さ
      715  mm
      セット奥行き
      88  mm
      本体重量
      9  kg
      セット幅（スタンド含む）
      1226  mm
      セット高（スタンド含む）
      778  mm
      セット奥行き（スタンド含む）
      267  mm
      本体重量（スタンド使用時）
      10  kg
      ボックス幅
      1320  mm
      ボックス高さ
      804  mm
      ボックス奥行
      126  mm
      重量（梱包含）
      14  kg
      壁取り付け寸法
      200 x 100 mm

    • スマートディスプレイ機能

      OS
      Google TV™
      メモリサイズ（フラッシュ）*
      32GB

    製品の仕様

    同梱物

    • 単 4 形電池 2 本
    • 電源コード
    • クイックスタートガイド
    • 法的要件および安全冊子
    • テーブルトップスタンド
    • リモコン
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
    • フィリップスのテレビは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。
    • その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。
    • ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。
    • Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
    • Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
    • Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
    • Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
    • Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。
    • スマート TV アプリの提供内容は、テレビのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
    • Bluetooth ワイヤレステクノロジーの伝送制限により、Bluetooth ヘッドホンや Bluetooth スピーカーから音声を聞く際に、若干の音の遅延が発生する場合があります。この現象が発生すると、キャラクターの口の動きに対し、会話の音声がわずかに遅れて見えることがあります。
    • フィリップスの TV Remote アプリおよび関連機能は、テレビのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
    • Google アシスタントは、Android O (8) 以降の OS バージョンで動作するフィリップスの Android TV で利用できます。Google アシスタントは、一部の言語と国で利用できます。
    • メモリ容量（フラッシュメモリ）：64GB、実際に利用できるディスク容量は異なる場合があります（（プリ）インストールされているアプリやオペレーティングシステムなどによって異なります）。
    • 画像は説明用のイメージです

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