7200 series 4K UHD LED ディスプレイ
スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美
いつでも鮮やかな映像をお届けする、このフィリップス 4K スマートディスプレイなら、もうスクロールの手間は要りません。Dolby Vision と Dolby Atmos による臨場感あふれるシネマ体験と、Google TV によるシームレスなストリーミング体験をお楽しみください。
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7200 series 4K UHD LED ディスプレイ
スマートなデザイン、スマートなパフォーマンス、鮮やかな映像美 4K UHD Google TV 126 cm（50 インチ）4K UHD LED ディスプレイ Google TV™ Dolby Vision と Dolby Atmos 4K LED TV で驚異的な視聴体験
4K Ultra HD TV の魅力は、細部まで味わえるその描写力にあります。フィリップスの Pixel Precise Ultra HD エンジンは、あらゆる入力映像を美しい UHD 解像度に変換し、スクリーンに映し出します。なめらかでありながらシャープな動画再生と、卓越したコントラストを実現。より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩、そして自然な肌の色まで、常に高品位に再現します。あらゆるソースにおいて、優れた画質をお楽しみいただけます。
超鮮明な画像。生き生きとした視聴体験。
視聴ソースを問わず、この 4K LED TV は明るく、超鮮明な画像と鮮やかな色を再現します。さらに、このテレビは主要な HDR フォーマットすべてに対応しているため、HDR コンテンツのストリーミング再生で、暗い部分も明るい部分も細部まで鮮明に視認できます。
Dolby によるシネマ級の映像体験
Dolby Vision と Dolby Atmos が、まるでディレクターズチェアに座っているかのような没入感を実現。映像はシーンごとに緻密に描写され、音は空間を包み込むように広がります。映画はもちろん、スポーツやゲームでも、目と耳を魅了するリアルな臨場感をお楽しみください。
Google アシスタントに話してテレビを操作。
声でフィリップス Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を観たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたいときは Google TV に話しかけるだけです。さらに、映画鑑賞に合わせて照明を暗くしたり、室温を調整するなど、ソファに座ったまま Google アシスタント対応のスマートホーム機器もまとめてコントロールできます。
Google Play ストアで楽しさ倍増
Google Play ストア内臓により、従来のテレビプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、映像、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。
お好きなエンターテイメントが、Google でさらに楽しく。
何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
HDR フォーマットに対応
あらゆるシーンで完璧な映像を体験してみませんか。フィリップス 4K UHD TV は、主要な HDR フォーマットに対応しており、鮮明でシャープな画像が得られます。暗い部分も明るい部分も、細部まで鮮明に見ることができます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Aspect ratio
16:9 Display
4K ウルトラ HD LED Panel resolution
3840 x 2160 Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
対応解像度
Computer inputs on all HDMI
HDR 対応、HDR10/HLG Video inputs on all HDMI
HDR 対応
HDR10/HLG（ハイブリッドログガンマ）
スマート TV 機能
SmartTV apps*
Youtube
Amazon プライムビデオ
Netflix
Disney+ Ease of Use
ワンストップスマートメニューボタン Firmware upgradeable
ファームウェアのオンラインアップグレード
USB 経由でファームウェアアップグレード可能
ファームウェア自動アップグレードウィザード Voice assistant*
Google Assistant 搭載
マルチメディアアプリケーション
Video Playback Formats
MPEG2、MPEG2_HD、MPEG4、MPEG4_HD、MPEG4_SD、HEVC,VP8、VP9,H.264 Music Playback Formats
MPEG1/2 Layer1、MPEG1/2 Layer2、AMR、MPEG1/2 Layer3、AC3、EAC3(DDP)、LPCM、AAC、HEAAC Subtitles Formats Support
SRT、SMI、SSA、SUB、ASS、TXT Picture Playback Formats
JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF、TIFF
サウンド
Output power (RMS)
20W Speaker configuration
20 W（10 W x 2） Sound Enhancement
Dolby Atmos
コネクティビティー
Number of HDMI connections
4 Number of USBs
1 Wireless connection Other connections
イーサネット LAN RJ-45
デジタルオーディオ出力（光学）
ヘッドホン出力
AV 入力 HDMI eARC
HDMI1 で対応 HDMI VRR
すべての HDMI ポートで対応 HDCP 対応
有 HDMI-CEC
有
HDMI ビデオ機能のサポート
HDR 対応（高ダイナミックレンジ）
HDR10、HLG、Dolby Vision
電源
主電源
AC 100 -240 V 50/60Hz Standby power consumption
<0.5 W Power Saving Features
自動スイッチオフタイマー
アクセサリー
Included accessories
単 4 形電池 2 本
クイックスタートガイド
テーブルトップスタンド
リモコン
ユーザーマニュアル
質量／寸法
Set Width
1111
mm セット高さ
649
mm セット奥行き
105
mm 本体重量
8
kg セット幅（スタンド含む）
1111
mm セット高（スタンド含む）
713
mm セット奥行き（スタンド含む）
267
mm 本体重量（スタンド使用時）
8
kg ボックス幅
1213
mm ボックス高さ
754
mm ボックス奥行
120
mm 重量（梱包含）
11
kg 壁取り付け寸法
200 x 100 mm
スマートディスプレイ機能
OS
Google TV™ メモリサイズ（フラッシュ）*
32GB 製品の仕様
同梱物 単 4 形電池 2 本 電源コード クイックスタートガイド 法的要件および安全冊子 テーブルトップスタンド リモコン
EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。 フィリップスのテレビは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。 その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。 ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。 Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。 Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。 Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。 Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。 Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。 スマート TV アプリの提供内容は、テレビのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。 Bluetooth ワイヤレステクノロジーの伝送制限により、Bluetooth ヘッドホンや Bluetooth スピーカーから音声を聞く際に、若干の音の遅延が発生する場合があります。この現象が発生すると、キャラクターの口の動きに対し、会話の音声がわずかに遅れて見えることがあります。 フィリップスの TV Remote アプリおよび関連機能は、テレビのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。 Google アシスタントは、Android O (8) 以降の OS バージョンで動作するフィリップスの Android TV で利用できます。Google アシスタントは、一部の言語と国で利用できます。 メモリ容量（フラッシュメモリ）：64GB、実際に利用できるディスク容量は異なる場合があります（（プリ）インストールされているアプリやオペレーティングシステムなどによって異なります）。 画像は説明用のイメージです
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