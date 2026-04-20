4K LED TV で驚異的な視聴体験

4K Ultra HD TV の魅力は、細部まで味わえるその描写力にあります。フィリップスの Pixel Precise Ultra HD エンジンは、あらゆる入力映像を美しい UHD 解像度に変換し、スクリーンに映し出します。なめらかでありながらシャープな動画再生と、卓越したコントラストを実現。より深い黒、より明るい白、鮮やかな色彩、そして自然な肌の色まで、常に高品位に再現します。あらゆるソースにおいて、優れた画質をお楽しみいただけます。