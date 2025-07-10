7100 series 4K UHD LED ディスプレイ
スマートな外観。スマートな操作。鮮やかな画像。
今日は映画鑑賞、明日は番組やゲーム、週末はスポーツ観戦など、このフィリップス 4K スマートディスプレイはいつでも鮮やかな画像を提供します。Dolby Vision と Dolby Atmos による映画のような映像とサウンドが楽しめ、Google TV™ もシームレスに利用できます。 さらに詳細をみる
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7100 series 4K UHD LED ディスプレイ
スマートな外観。スマートな操作。鮮やかな画像。
4K UHD LED ディスプレイ
- 108 cm（43 インチ）4K UHD LED ディスプレイ
- 主要な HDR フォーマットに対応
- Dolby Vision と Dolby Atmos
- Google TV™
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何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
Google アシスタントに話してテレビを操作。
声でフィリップスの Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を見たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたり。ディスプレイに話しかけるだけです。Google アシスタント対応のスマートホームデバイスすべてに命令することもできます。夜の映画鑑賞に照明を暗くして、空調温度を設定するなど、ソファから立ち上がることなく設定できます。
超鮮明な画像。生き生きとした視聴体験。
視聴ソースを問わず、この 4K LED ディスプレイは明るく、超鮮明な画像と鮮やかな色を再現します。さらに、このディスプレイは主要な HDR フォーマットすべてに対応しているため、HDR コンテンツのストリーミング再生で、暗い部分も明るい部分も細部まで鮮明に視認できます。
映画のような映像とサウンド。Dolby Vision と Dolby Atmos。
Dolby Vision と Dolby Atmos を搭載することで、映画、番組、ゲームの映像とサウンドが信じられないほど素晴らしいものになります。監督が観客に見せたかった映像そのものを堪能してください。暗すぎて見えないという残念なシーンはありません。すべてのセリフがはっきりと聞こえます。まるで本当に自分の周りで起こっているようなサウンドエフェクトを体験できます。
Google Play ストアで楽しさ倍増。
Google Play ストア内臓により、従来のディスプレイプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、映像、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。
HDR フォーマットに対応
あらゆるシーンで完璧な映像を体験してみませんか。フィリップス 4K QLED テレビは、主要な HDR フォーマットに対応しており、鮮明でシャープな画像が得られます。暗い部分も明るい部分も、細部まで鮮明に見ることができます。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- Display
-
4K ウルトラ HD LED
- Panel resolution
-
3840 x 2160
- Picture enhancement
-
-
HDR10
-
HLG（ハイブリッドログガンマ）
-
Dolby Vision
-
対応解像度
- Computer inputs on all HDMI
-
HDR 対応、HDR10/HLG
- Video inputs on all HDMI
-
-
HDR 対応
-
HDR10/HLG（ハイブリッドログガンマ）
-
Android
- OS
-
Google TV™
- プリインストールされたアプリ
-
Google 検索、Google Play ムービー、YouTube Music、YouTube
- メモリサイズ（フラッシュ）
-
32GB
-
スマート TV 機能
- Voice assistant*
-
-
Google Assistant 搭載
-
マイク付きリモコン
-
マルチメディアアプリケーション
- Video Playback Formats
-
MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、HEVC/H.265、VC1、VP8、VP9
- Music Playback Formats
-
-
MPEG1/2 Layer 1/2/3
-
AC3
-
FLAC
-
HE-AAC
- Subtitles Formats Support
-
-
.SMI
-
.SRT
-
.SUB
-
.TXT
-
.ASS
-
.SSA
- Picture Playback Formats
-
-
ユーザーインタラクション
- Remote Control
-
音声*
-
サウンド
- Output power (RMS)
-
16W
- Speaker configuration
-
8Wx2 スピーカー
- Codec
-
Dolby Atmos
- Sound Enhancement
-
クリアなサウンド
-
コネクティビティー
- Number of HDMI connections
-
3
- Number of USBs
-
2
- Wireless connection
-
- Other connections
-
-
デジタルオーディオ出力（光学）
-
イーサネット LAN RJ-45
-
AV+R/L オーディオ入力（ミニ）
-
オーディオ入力（3.5mm）
- HDMI eARC
-
HDMI1 に対応
- HDCP 対応
-
有
-
HDMI ビデオ機能のサポート
- HDR
-
-
電源
- 主電源
-
AC 100 -240 V 50/60Hz
- 周辺温度
-
5～35 °C
- Standby power consumption
-
<0.5 W
- Power Saving Features
-
-
自動スイッチオフタイマー
-
静止画ミュート（ラジオ用）
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
単 4 形電池 2 本
-
電源コード
-
クイックスタートガイド
-
法的要件および安全冊子
-
テーブルトップスタンド
-
リモコン
-
ユーザーマニュアル
-
質量／寸法
- Set Width
-
957
mm
- セット高さ
-
559
mm
- セット奥行き
-
87
mm
- 本体重量
-
7.2
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
957
mm
- セット高（スタンド含む）
-
614
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
258
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
7.4
kg
- ボックス幅
-
1060
mm
- ボックス高さ
-
636
mm
- ボックス奥行
-
126
mm
- 重量（梱包含）
-
9.3
kg
- 壁取り付け寸法
-
300 x 300 mm
製品の仕様
同梱物
- 単 4 形電池 2 本
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- 法的要件および安全冊子
- テーブルトップスタンド
- リモコン
- EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
- フィリップスのディスプレイは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。
- その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。
- ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているディスプレイは、小売店または店舗でご確認ください。
- Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
- Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
- Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。
- スマート TV アプリの提供内容は、テレビのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
- Bluetooth ワイヤレステクノロジーの伝送制限により、Bluetooth ヘッドホンや Bluetooth スピーカーから音声を聞く際に、若干の音の遅延が発生する場合があります。この現象が発生すると、キャラクターの口の動きに対し、会話の音声がわずかに遅れて見えることがあります。
- フィリップスの TV Remote アプリおよび関連機能は、テレビのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
- Google アシスタントは、Android O (8) 以降の OS バージョンで動作するフィリップスの Android TV で利用できます。Google アシスタントは、一部の言語と国で利用できます。
- メモリ容量（フラッシュメモリ）：32GB、実際に利用できるディスク容量は異なる場合があります（（プリ）インストールされているアプリやオペレーティングシステムなどによって異なります）。
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