6700 series フィリップススマート QLED ディスプレイ
どこにでもフィットする美しいスタイル。
こじんまりした部屋にぴったりのディスプレイをお探しなら、どこに置いても見映えするこのフィリップスディスプレイがお勧め。シャープな画像とクリアなサウンドを実現する、フィリップス Google TV が最適です。 さらに詳細をみる
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6700 series フィリップススマート QLED ディスプレイ
どこにでもフィットする美しいスタイル。
スマート QLED ディスプレイ
- QLED ディスプレイ
- 108 cm（43 インチ）スマートディスプレイ
- Google TV™
Google TV™
何を見たいですか？ Google TV は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。
Google アシスタントに話してテレビを操作。
声でフィリップスの Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を見たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたり。テレビに話しかけるだけです。Google アシスタント対応のスマートホームデバイスすべてに命令することもできます。夜の映画鑑賞に照明を暗くして、空調温度を設定するなど、ソファから立ち上がることなく設定できます。
Google Play ストアで楽しさ倍増。
Google Play ストア内臓により、従来のテレビプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、映像、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。
Dolby Audio で、TV サウンドをより豊かでクリアに。
お気に入りの番組や映画に没入できます。このスマート QLED テレビは Dolby Audio に対応し、より鮮明でクリアなサウンドを実現。どんなコンテンツも、より良い音で楽しめます。
Quantum Dot Color
このテレビは Quantum Dot Color プレートを採用し、LED パネルが最も鮮やかな色彩を引き出します。まるで目の前に広がるような、リアルな色をお楽しみください。
技術仕様
-
画像／表示
- Aspect ratio
-
16:9
- Display
-
フル HD QLED
- Picture enhancement
-
-
HDR10
-
HLG（ハイブリッドログガンマ）
-
ムービー
-
ナチュラル
-
レギュラー
-
ビビッド
-
スポーツ
-
ユーザー
-
超解像
-
省エネ
-
チューナー／受信／送信
- Digital TV
-
DVB-T/T2
- MPEG Support
-
-
スマートテレビ
- OS
-
Google TV™
-
スマート TV 機能
- SmartTV apps*
-
-
Youtube
-
Google 検索
-
YouTube Music
-
Google Play ムービー*
- Ease of Use
-
ワンストップスマートメニューボタン
- Firmware upgradeable
-
-
ファームウェアのオンラインアップグレード
-
ファームウェア自動アップグレードウィザード
-
USB 経由でファームウェアアップグレード可能
- スクリーン形式調整
-
有
- Remote Control
-
音声操作対応
- Voice assistant*
-
-
Google Assistant 搭載
-
マイク付きリモコン
-
マルチメディアアプリケーション
- Video Playback Formats
-
- Music Playback Formats
-
-
MPEG1/2 Layer 1/2/3
-
AMR
-
AC3
-
EAC3
-
AAC
-
HE-AAC
-
LPCM
- Subtitles Formats Support
-
-
.SMI
-
.SUB
-
.TXT
-
.ASS
-
.SSA
-
.SRT
- Picture Playback Formats
-
JPEG、GIF、PNG、BMP、HEIF、TIFF
-
サウンド
- Output power (RMS)
-
16W
- Speaker configuration
-
20 W（2 x 10 W）
-
コネクティビティー
- Number of HDMI connections
-
2
- Number of USBs
-
2
- Wireless connection
-
Bluetooth 5.1
- Other connections
-
-
オーディオ入力（3.5mm）
-
デジタルオーディオ出力（光学）
-
イーサネット LAN RJ-45
- HEVC 対応
-
有
- HDMI-CEC
-
有
-
HDMI ビデオ機能のサポート
- HDR
-
HLG
-
電源
- 主電源
-
AC 100 -240 V 50/60Hz
- Standby power consumption
-
<0.5 W
- Power Saving Features
-
自動スイッチオフタイマー
-
アクセサリー
- Included accessories
-
-
単 4 形電池 2 本
-
電源コード
-
クイックスタートガイド
-
法的要件および安全冊子
-
テーブルトップスタンド
-
リモコン
-
ユーザーマニュアル
-
質量／寸法
- Set Width
-
955
mm
- セット高さ
-
560
mm
- セット奥行き
-
60
mm
- 本体重量
-
5
kg
- セット幅（スタンド含む）
-
955
mm
- セット高（スタンド含む）
-
607
mm
- セット奥行き（スタンド含む）
-
223
mm
- 本体重量（スタンド使用時）
-
5.5
kg
- ボックス幅
-
992
mm
- ボックス高さ
-
602
mm
- ボックス奥行
-
78
mm
- 重量（梱包含）
-
6.5
kg
- 壁取り付け寸法
-
100 x 100 mm
製品の仕様
同梱物
- 単 4 形電池 2 本
- 電源コード
- クイックスタートガイド
- 法的要件および安全冊子
- テーブルトップスタンド
- リモコン
- EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
- フィリップスのディスプレイ Remote アプリおよび関連機能は、ディスプレイのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
- スマートディスプレイアプリの提供内容は、ディスプレイのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
- フィリップスのディスプレイは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。
- その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。
- Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
- Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
- Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
- ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているテレビは、小売店または店舗でご確認ください。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
- Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。
- 画像は説明用のイメージです
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