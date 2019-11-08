Brilliance 32:10 SuperWide カーブド液晶ディスプレイ
高性能の 2 台のモニターを 1 つにして
フィリップス 43 インチ 32:10 SuperWide カーブドディスプレイは、フルサイズの 2 台の高性能ディスプレイを 1 つにしたような製品です。USB-C や Windows Hello 対応ウェブカメラなど、生産性の向上をサポートする機能が期待される性能と利便性を実現します。
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Brilliance 32:10 SuperWide カーブド液晶ディスプレイ
高性能の 2 台のモニターを 1 つにして 可能性を最大化 P Line 43（43.4 インチ／110.2 cm 対角） 3840 x 1200 マルチスクリーン構成に代わる 32:10 SuperWide
3840 x 1200 解像度を備える 32:10 SuperWide 43 インチスクリーンが、マルチスクリーン構成に代わって超ワイドビューを実現。16:10 ディスプレイを 2 台並べた場合と同じように利用できます。複雑な設定が要らない SuperWide モニターが、デュアルモニター並のワイドな画面をお届けします。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
USB-C ドッキングステーション内蔵
このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ
マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。
ポップアップウェブカメラで安全にサインイン
フィリップスの革新的でセキュアなウェブカメラは必要なときだけポップアップし、使わないときにはモニターに格納できます。また、Windows Hello の顔認証に対応した高度なセンサーを備え、2 秒足らずで Windows デバイスに快適にログインできます。これはパスワード使用時の 3 倍ものスピードです。
DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル
VESA 策定 DisplayHDR 400 規格は、一般的な SDR ディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは一線を画した DisplayHDR 400 対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと 400 nit 以上の輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。
目に優しいローブルーモード
臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。
臨場感をさらに高める 1800R のカーブドディスプレイ
革新的なカーブドディスプレイが画像のゆがみを軽減、より広角でグレアも抑えられ、さらに目に優しくなりました。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
43.4 インチ／110.2 cm Aspect ratio
32:10 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.274 x 0.274 mm Brightness
450
cd/m² Display colors
約 10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
NTSC 105％*、sRGB 123％*、Adobe RGB 91％* 色域（最小）
BT. 709 範囲：99％*、DCI-P3 範囲：95％* Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Maximum resolution
3840 x 1200 @ 100 Hz* Effective viewing area
1052.3（横）x 328.8（縦）- 1800R 湾曲率* Scanning Frequency
30～150 kHz（横）／48～100 Hz（縦） sRGB
有 Delta E
< 2（sRGB） Flicker-free
有 Pixel Density
93 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、2H、ヘイズ 25％ SmartUniformity
93～105％ EasyRead
有 Adaptive sync (VRR)
有 HDR
DisplayHDR 400 認定（DP／HDMI）
コネクティビティー
Signal Input
DisplayPort 1.4* x 2、HDMI 2.0b x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 2（アップストリーム、最大 75W の電源供給に対応） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
ヘッドホン出力 RJ45
イーサネット LAN 最大 1G* USB：
USB-C 3.2 Gen 1 x 2（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 2.2（HDMI／DP）、HDCP 1.4（USB-C）
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
USB-C 1：最大 75W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.75A）、USB-C 2：最大 15W（5V/3A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
5 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
入力
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl MultiView
PBP（デバイス x 2） 内蔵ウェブカメラ
マイクロフォンおよび LED インジケーター搭載 2.0 メガピクセル FHD カメラ（Windows 10 Hello 対応）
スタンド
Height adjustment
130
mm Swivel
-/+ 20
度 Tilt
-5～10
度
電源
ECO mode
36.2 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
41.8 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式） Standby mode
0.4 W（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
1150 x 525 x 350
mm Product without stand (mm)
1058 x 361 x 137
mm Product with stand(max height)
1058 x 560 x 303
mm
重量
Product with packaging (kg)
20.19
kg Product with stand (kg)
14.37
kg Product without stand (kg)
10.34
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 8.0
EPEAT*
TCO 認定
RoHS
WEEE Post consumer recycled plastic
35 ％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
UKRAINIAN
CU-EAC
TUV/GS
TUV Ergo
J-Moss
PSE
ICES-003
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
アクセサリー
Included Accessories
フィリップス RC6 リモコン
ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位） 最大解像度は、HDMI、DP、または USB-C 入力のいずれかで有効です。 応答時間値は SmartResponse に相当 CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲 DisplayPort 1.4 バージョンは HDR 対応です インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。 EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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