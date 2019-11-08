DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル

VESA 策定 DisplayHDR 400 規格は、一般的な SDR ディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは一線を画した DisplayHDR 400 対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと 400 nit 以上の輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。