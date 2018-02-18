Momentum Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
HDR と Ambiglow ライティングを搭載した Momentum ディスプレイが、今までにない臨場感あふれるエンターテインメントをお届けします。HDR 搭載 UHD ディスプレイは、細部までくっきりと完璧な画質を提供します。 さらに詳細をみる
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Momentum Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
- Momentum
- 43（42.51 インチ／108 cm 対角）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
MultiView 4K で 4 つのシステムを 1 つの画面に
フィリップス MultiView 機能を搭載したこの 4K UHD ディスプレイは、最大 4 つのシステムのフル HD 画像を 1 つの画面に表示できます。ピクチャーバイピクチャー（PbP）を使用して、4 つのシステムを 1 つの画面で監視することにより、複数の部屋やセキュリティを制御できます。また、2 台のノート PC など複数のデバイスを横に並べて同時に表示することで、共同作業の効率を上げることもできます。さらに、ピクチャーインピクチャー（PiP）を使用して、PC で作業しながら、セットトップボックスのフットボールの試合映像を観ることもできます。
実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ（HDR）
ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow
Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。
DTS Sound™ による拡張オーディオ
DTS Sound は、フォームファクターにかかわらず、PC上の音楽、動画、ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう設計されたオーディオ処理ソリューションです。DTS Sound なら、臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンド体験を可能にし、深みのある低音やセリフを明瞭に再現、大音量でもクリッピングや歪みが発生しません。
デバイスとモニター間の入力遅延を低減
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 本の USB-C ケーブルですべてを接続
スリムで裏表の区別のないコネクターが付いた新しい USB 3.1 Type-C ケーブルは 1 本で簡単な接続を実現します。すべての周辺機器を 1 本のケーブルでノート PC に接続し、ドックとしてモニターに簡単に接続できます。PC からモニターへの高解像度ビデオ出力も簡単です。また、USB 3.1 は USB 2.0 の最大 20 倍のデータ速度を誇り、いまだかつてないスピードで 4K 動画を転送可能です。すべての接続をたった 1 本のケーブルでシンプルに実現できます。
接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
42.51 インチ／108 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
MVA
- Backlight type
-
W-LED システム
- Pixel pitch
-
0.245 x 0.245 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
450
cd/m²
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色（10 ビット*）
- 色域（最小）
-
BT. 709 範囲：100％*、DCI-P3 範囲：97.6％*
- Contrast ratio (typical)
-
4000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
941.18（横） x 529.42（縦）
- Scanning Frequency
-
23～80 Hz（V）／30～160 kHz（H）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
103.64 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 2％
- Adaptive sync (VRR)
-
有
- HDR
-
DisplayHDR400 認証
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
VGA（アナログ）
-
DisplayPort 1.4 x 1
-
HDMI 2.0 x 2
-
USB-C（DP Alt モード）
- USB
-
USB 3.0 x 3（急速充電付き x 1）*
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
7 W x 2（DTS Sound）
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
メニュー／OK
-
入力／アップ
-
SmartImage Game/Return
-
音量／ダウン
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
Ambiglow
-
低遅延
-
Kensington ロック
-
VESA マウント（200x200mm）
- Control software
-
SmartControl
- リモコンの種類
-
フィリップス RC6 リモコン
- MultiView
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5／10
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.3 W（typ.）
- On mode
-
120 W（typ.）
- Standby mode
-
0.5 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
976 x 661 x 264
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
1090 x 764 x 338
mm
- Product without stand (mm)
-
976 x 574 x 63
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
18.84
kg
- Product with stand (kg)
-
12.72
kg
- Product without stand (kg)
-
11.97
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
- Recyclable packaging material
-
100
％
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CECP
-
KC
-
KCC
-
PSE
-
VCCI
-
J-Moss
-
BSMI
-
SEMKO
-
RCM
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
EAC
-
cETLus
-
TUV/ISO9241-307
-
PSB
-
E-スタンバイ
-
SASO
-
CB
-
中国 RoHS
-
UKRAINIAN
-
クウェート
-
KUCAS
-
ICES-003
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
光沢／テクスチャー
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲
- 10 ビット（8 ビットを FRC でディザリング）
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