DisplayHDR 1000 で真に鮮明なディテールとリアルさを実現

VESA 策定 DisplayHDR 1000 は、他の「HDR 互換」製品とはまったく異なるビジュアル体験を提供します。究極の深みのある黒と鮮やかな白が、鮮やかな色とのコントラストを成し、かつてないほど鮮明な映像体験をもたらします。ゲームでは暗い曲がり角や影に隠れている敵を容易に発見でき、映画ではさらに魅力的で生命力あふれる映像を楽しむことができます。この Philips Momentum は、HDR ゲーム、HDR ムービー、HDR 写真など、用途に合わせて最適化された複数の HDR モードを備えています。