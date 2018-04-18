Momentum Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
Ambiglow 搭載 Momentum 4K HDR ディスプレイが、今までにない臨場感あふれるエンターテインメントをお届けします。DisplayHDR 1000 対応 4K UHD ディスプレイは、くっきりと鮮明な画質を提供、あなたを映像の世界に瞬時に引き込みます。 さらに詳細をみる
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Momentum Ambiglow 搭載 4K HDR ディスプレイ
瞬時に引き込まれる
- Momentum
- 43（42.51 インチ／108 cm 対角）
- 3840 x 2160（4K UHD）
ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
DisplayHDR 1000 で真に鮮明なディテールとリアルさを実現
VESA 策定 DisplayHDR 1000 は、他の「HDR 互換」製品とはまったく異なるビジュアル体験を提供します。究極の深みのある黒と鮮やかな白が、鮮やかな色とのコントラストを成し、かつてないほど鮮明な映像体験をもたらします。ゲームでは暗い曲がり角や影に隠れている敵を容易に発見でき、映画ではさらに魅力的で生命力あふれる映像を楽しむことができます。この Philips Momentum は、HDR ゲーム、HDR ムービー、HDR 写真など、用途に合わせて最適化された複数の HDR モードを備えています。
驚異的に鮮やかな色を再現する量子ドットテクノロジー
量子ドットテクノロジーは画期的な半導体ナノ結晶技術で、精密な発光で青、緑、赤の三原色をより鮮やかに再現します。量子ドットカラー液晶モニターは、広色域を実現し、自然でリアルな色で画像を表示します。鮮やかでダイナミックな色をご自分の目でお確かめください。
光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow
Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。
DTS Sound™ による拡張オーディオ
DTS Sound は、フォームファクターにかかわらず、PC上の音楽、動画、ストリーミング、ゲームの再生を最適化するよう設計されたオーディオ処理ソリューションです。DTS Sound なら、臨場感あふれるバーチャルサラウンドサウンド体験を可能にし、深みのある低音やセリフを明瞭に再現、大音量でもクリッピングや歪みが発生しません。
デバイスとモニター間の入力遅延を低減
入力遅延とは、接続されたデバイスで操作を行ってから、その結果が画面に表示されるまでの経過時間です。低遅延により、デバイスからコマンド入力した結果がモニターに表示されるまでの遅延時間が短縮されるため、ハイペースで展開されるゲームなど、何よりも速度が重要視されるビデオゲームのプレイに効果的です。
Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 本の USB-C ケーブルですべてを接続
スリムで裏表の区別のないコネクターが付いた新しい USB 3.1 Type-C ケーブルは 1 本で簡単な接続を実現します。すべての周辺機器を 1 本のケーブルでノート PC に接続し、ドックとしてモニターに簡単に接続できます。PC からモニターへの高解像度ビデオ出力も簡単です。また、USB 3.1 は USB 2.0 の最大 20 倍のデータ速度を誇り、いまだかつてないスピードで 4K 動画を転送可能です。すべての接続をたった 1 本のケーブルでシンプルに実現できます。
接続と高速充電のための便利な USB 3.0 ハブ
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上により最新のグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。充電にかかる時間が大幅に短縮されました。新しい FastCharge 機能により急速充電が可能、すぐに外出できます。また、USB 3.0 は USB 2.0 デバイスへの下位互換性もあります。
技術仕様
-
画像／表示
- Panel Size
-
42.51 インチ／108 cm
- Aspect ratio
-
16:9
- LCD panel type
-
MVA
- Backlight type
-
B-LED+QD Film
- Pixel pitch
-
0.245 x 0.245 mm
- Optimum resolution
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- Brightness
-
720 cd/m²（標準値）、1,000 cd/m²（ピーク）
nit
- Display colors
-
約 10 億 7000 万色（10 ビット*）
- Color gamut (typical)
-
NTSC 119％*、sRGB 145％*
- 色域（最小）
-
BT. 709 範囲：100％*、DCI-P3 範囲：97.6％*
- Contrast ratio (typical)
-
4000:1
- SmartContrast
-
50,000,000:1
- Response time (typical)
-
4 ミリ秒（GTG）*
- Viewing angle
-
-
178º（横）／178º（縦）
-
C/R > 10 の場合
- Picture enhancement
-
SmartImage
- Effective viewing area
-
941.18（横） x 529.42（縦）
- Scanning Frequency
-
23～80 Hz（V）／30～160 kHz（H）
- sRGB
-
有
- Flicker-free
-
有
- Pixel Density
-
103.64 PPI
- LowBlue Mode
-
有
- Display Screen Coating
-
アンチグレア、3H、ヘイズ 2％
- Adaptive sync (VRR)
-
有
- HDR
-
DisplayHDR 1000 および UHDA 認証
-
コネクティビティー
- 信号入力
-
-
DisplayPort 1.4 x 1
-
Mini DisplayPort 1.4 x 1
-
HDMI 2.0 x 1
-
USB-C（DP Alt モード）
- USB
-
USB 3.0 x 2（急速充電付き x 2）*
- Sync Input
-
- Audio (In/Out)
-
-
利便性
- Built-in Speakers
-
7 W x 2（DTS Sound）
- Plug & Play Compatibility
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- User convenience
-
-
メニュー／OK
-
入力／アップ
-
SmartImage Game/Return
-
音量／ダウン
-
電源オン／オフ
- OSD Languages
-
-
ポルトガル語（ブラジル）
-
チェコ語
-
オランダ語
-
英語
-
フィンランド語
-
フランス語
-
ドイツ語
-
ギリシャ語
-
ハンガリー語
-
イタリア語
-
日本語
-
韓国語
-
ポーランド語
-
ポルトガル語
-
ロシア語
-
簡体字中国語
-
スペイン語
-
スウェーデン語
-
繁体字中国語
-
トルコ語
-
ウクライナ語
- Other convenience
-
-
Ambiglow
-
低遅延
-
Kensington ロック
-
VESA マウント（200x200mm）
- Control software
-
SmartControl
- リモコンの種類
-
フィリップス RC6 リモコン
- MultiView
-
-
スタンド
- Tilt
-
-5／10
度
-
電源
- Power supply
-
- Off mode
-
0.5 W（typ.）
- On mode
-
62.69 W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）
- Standby mode
-
0.5 W（typ.）
- Power LED indicator
-
-
稼働 - ホワイト
-
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
-
質量／寸法
- スタンド使用時（mm）
-
976 x 661 x 264
mm
- Packaging in mm (WxHxD)
-
1090 x 764 x 338
mm
- Product without stand (mm)
-
976 x 574 x 63
mm
-
重量
- Product with packaging (kg)
-
20.72
kg
- Product with stand (kg)
-
14.71
kg
- Product without stand (kg)
-
13.96
kg
-
動作条件
- Altitude
-
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
- Temperature range (operation)
-
0～40
℃
- MTBF
-
50,000 時間（バックライトを除く）
時間
- Relative humidity
-
20～80％
％
- Temperature range (storage)
-
-20～60
℃
-
耐久性
- Environmental and energy
-
- Recyclable packaging material
-
100
％
- Specific Substances
-
-
適合性および規格
- Regulatory Approvals
-
-
CE マーク
-
FCC Class B
-
RCM
-
BSMI
-
CB
-
CECP
-
cETLus
-
中国 RoHS
-
EAC
-
E-スタンバイ
-
ICES-003
-
J-Moss
-
KC
-
KCC
-
KUCAS
-
クウェート
-
PSB
-
PSE
-
SASO
-
SEMKO
-
TUV/ISO9241-307
-
UKRAINIAN
-
VCCI
-
キャビネット
- Color
-
ブラック
- Finish
-
光沢／テクスチャー
- 応答時間値は SmartResponse に相当
- USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
- 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠
- CIE1976 に基づく BT. 709／DCI-P3 範囲
- 実際のモニターは図と異なる場合があります。
- NTSC 領域（CIE1976）
- sRGB 領域（CIE 1931）
- 10 ビット（8 ビットを FRC でディザリング）
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