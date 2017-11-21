検索文字列

  • 瞬時に引き込まれる 瞬時に引き込まれる 瞬時に引き込まれる

    Gaming Monitor Ambiglow 搭載フル HD 液晶ディスプレイ

    356M6QJAB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    1 アワード

    瞬時に引き込まれる

    臨場感あふれる Ambiglow ライティングを搭載した 35 インチ Momentum 大型ディスプレイは、瞬時にあなたを映像の世界に引き込みます。上質の素材で作られた Momentum は、あなたの空間に知性をもたらします。

    さらに詳細をみる

    Gaming Monitor Ambiglow 搭載フル HD 液晶ディスプレイ

    類似製品

    エンターテインメント＆ゲーム をすべて表示

    瞬時に引き込まれる

    • Momentum
    • 35（34.6 インチ／87.9 cm 対角）
    • 1920 x 1080（フル HD）
    光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow

    光でエンターテインメント環境を強化する Ambiglow

    Ambiglow は新しい視聴体験をお届けします。没入型の光で照らす革新的な Ambiglow テクノロジーにより、画面が拡大されます。高速プロセッサーが入力イメージコンテンツを解析し、そのイメージに応じて放射される光の色と明るさを継続的に調節します。また、ユーザーフレンドリーなオプションで、好みに合わせて雰囲気を変えることもできます。フィリップス Ambiglow は、ユニークな没入型の視聴体験を提供するため、特に映画、スポーツ、ゲームプレイなどに最適です。

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現

    IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

    画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード

    この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      34.6 インチ／87.9 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      IPS テクノロジー
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.388 x 0.388 mm
      Optimum resolution
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 87％*、sRGB 102％*
      Contrast ratio (typical)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Response time (typical)
      5 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage
      Effective viewing area
      772.53（横）x 418.85（縦）
      Scanning Frequency
      30～83kHz（横）／50～76Hz（縦）
      sRGB
      Flicker-free
      Pixel Density
      64 PPI
      LowBlue Mode
      AMD FreeSync™ テクノロジー

    • コネクティビティー

      信号入力
      • VGA（アナログ）
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4 x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • ヘッドホン出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      5 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • メニュー／OK
      • 入力／アップ
      • SmartImage Game/Return
      • 音量／ダウン
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Ambiglow
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl

    • スタンド

      Tilt
      -5／10  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W（typ.）
      On mode
      27.01 W（EnergyStar 7.0 テスト方式）
      Standby mode
      0.5 W（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      スタンド使用時（mm）
      793 x 538 x 242  mm
      Packaging in mm (WxHxD)
      889 x 664 x 298  mm
      Product without stand (mm)
      793 x 452 x 53  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      11.22  kg
      Product with stand (kg)
      7.50  kg
      Product without stand (kg)
      7.08  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CEL
      • WEEE
      • CECP
      • MEPS
      • RCM
      • KC
      • KCC
      • BSMI
      • CE マーク
      • CU-EAC
      • FCC Class B
      • PSE
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      光沢／テクスチャー

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    アワード

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。