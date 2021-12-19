UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像

このフィリップスディスプレイは、3440 x 1440 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像を実現します。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角 178/178 度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。また UltraWide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することができるため、作業効率が向上します。CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。