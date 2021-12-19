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    Monitor USB-C 搭載カーブド UltraWide 液晶モニター

    346P1CRH/69

    くっきり鮮明なパノラマ表示であらゆる作業に最適

    DisplayHDR 400 に対応したフィリップスの Brilliance カーブド WQHD ディスプレイは、くっきりとした美しいビジュアルを映し出します。USB-C、さらに Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Web カメラが、生産性を向上させます。

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    Monitor USB-C 搭載カーブド UltraWide 液晶モニター

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    くっきり鮮明なパノラマ表示であらゆる作業に最適

    • P Line
    • 34 インチ（86.36 cm）
    • 3440 x 1440（WQHD）
    UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像

    UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像

    このフィリップスディスプレイは、3440 x 1440 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像を実現します。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角 178/178 度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。また UltraWide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することができるため、作業効率が向上します。CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

    超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。

    USB-C ドッキングステーション内蔵

    USB-C ドッキングステーション内蔵

    このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

    簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ

    簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ

    マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。

    ポップアップウェブカメラで安全にサインイン

    ポップアップウェブカメラで安全にサインイン

    フィリップスの革新的でセキュアなウェブカメラは必要なときだけポップアップし、使わないときにはモニターに格納できます。また、Windows Hello の顔認証に対応した高度なセンサーを備え、2 秒足らずで Windows デバイスに快適にログインできます。これはパスワード使用時の 3 倍ものスピードです。

    DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル

    DisplayHDR 400 が実現する生命力あふれる優れたビジュアル

    VESA 策定 DisplayHDR 400 規格は、一般的な SDR ディスプレイから大きく進化したビジュアル体験を提供します。他の「HDR 互換」製品とは一線を画した DisplayHDR 400 対応製品は、息を呑むほどの輝度やコントラスト、色彩を実現します。より深くニュアンスのある黒の表現に加え、グローバルディミングと 400 nit 以上の輝度により実物さながらのイメージを再現。今まで表現しきれなかった色を再現し、見る人を魅了するビジュアル体験を創造します。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor

    電力消費量を 70％ 節約する PowerSensor

    PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70％ 節約し、モニターの寿命を延ばします。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      34 インチ／86.36 cm
      Aspect ratio
      21:9
      LCD panel type
      VA LCD
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.23175 x 0.23175 mm
      Brightness
      500  cd/m²
      Display colors
      約 1677 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 98％*、sRGB 120％*、Adobe RGB 88％*
      色域（最小）
      BT. 709 範囲：96％*、DCI-P3 範囲：90％*
      Contrast ratio (typical)
      3,000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • @ C/R > 10
      Picture enhancement
      SmartImage
      Maximum resolution
      3440 x 1440 @ 100 Hz*
      Effective viewing area
      797.2（横）x 333.7（縦）- 1500R 湾曲率*
      Scanning Frequency
      30～160 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      < 2（sRGB）
      Flicker-free
      Pixel Density
      110 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、2H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      93～105％
      EasyRead
      Adaptive sync (VRR)
      HDR
      DisplayHDR 400 認定（DP / HDMI）
      KVM

    • コネクティビティー

      Signal Input
      DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応）
      Sync Input
      個別の同期
      Audio (In/Out)
      ヘッドホン出力
      RJ45
      イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN
      信号出力
      DisplayPort 出力（DP、USB-C）*
      USB：
      USB-C x 1、USB-B x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
      HDCP
      HDCP 2.2（HDMI / DP）
      HBR3
      HBR3（USB-C）

    • USB

      電源供給
      USB PD バージョン 3.0
      超高速
      データおよびビデオ転送
      DP
      Display Port Alt モード対応
      USB-C 最大電源供給
      最大 90W*（5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A;12V/3A; 15V/3A; 20V/4.5A）
      USB-C
      裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

    • 利便性

      Built-in Speakers
      5 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • SmartImage
      • 入力
      • ユーザー
      • メニュー
      • 電源オン／オフ
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フランス語
      • フィンランド語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポルトガル語
      • ポーランド語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
      Control software
      SmartControl
      MultiView
      • PIP/PBP モード*
      • デバイス x 2
      内蔵ウェブカメラ
      マイク／LED インジケーター搭載ポップアップ 2.0 メガピクセル FHD カメラ（Windows 10 Hello 対応）

    • スタンド

      Height adjustment
      180  mm
      Swivel
      -180/180  度
      Tilt
      -5～25  度

    • 電源

      ECO mode
      33 W（標準）
      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      ゼロスイッチによるゼロワット
      On mode
      34.1 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
      Standby mode
      < 0.5 W（標準）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      904 x 525 x 282  mm
      Product without stand (mm)
      807 x 367 x 110  mm
      Product with stand(max height)
      807 x 601 x 250  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      15.48  kg
      Product with stand (kg)
      11.65  kg
      Product without stand (kg)
      7.95  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40℃  ℃
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60℃  ℃
      MTBF (demonstrated)
      70,000 時間（バックライト不使用）

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      Post consumer recycled plastic
      35％
      Recyclable packaging material
      100  ％
      Specific Substances
      • 水銀フリー
      • PVC／BFR フリーのハウジング

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CB
      • cETLus
      • FCC Class B
      • CE マーク
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • CCC
      • PSB

    • キャビネット

      Finish
      独特の質感
      Foot
      ブラック
      Front bezel
      ブラック
      Rear cover
      ブラック

    Badge-D2C

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    • ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）
    • 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
    • USB-C への接続時、お使いの PC が HBR3 をサポートしていない場合は、USB ハブの設定を USB 2.0 に切り替えると、3440 x 1440 @ 100 Hz までの解像度がサポートされます。
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • CIE1976 に基づく BT. 709 / DCI-P3 範囲
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
    • イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
    • DisplayPort 1.4 バージョンは HDR 対応です
    • USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
    • USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
    • サポート可能な外部ディスプレイ数の上限は、USB-C 使用時は 1 台、 DP 使用時は 2 台です
    • 外部ディスプレイの解像度の上限は、帯域幅制限によって異なります。
    • モニターが USB-C で接続され、 PC が HBR3 をサポートしている場合は、MST 機能によりメインモニターの最大解像度は 3440 x 1440 @ 60Hz に、サブモニターは 1920 x 1080 @ 60Hz になります。それ以外の場合は、OSD 設定でメインモニターの USB 設定を USB2.0 に変更すると、MST 機能が有効になります。
    • DP 経由で MST 機能を使用する場合は、メインとサブの両方のモニターをモニターの OSD 設定で DP 出力拡張モードにする必要があり、最大解像度はメインとサブのどちらのモニターも 3440 x 1440 @ 60Hz のみとなります。
    • EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

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