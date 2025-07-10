優れたディスプレイをシンプルな操作で。Google Display スマートプラットフォーム。

何を見たいですか？ Google Display は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。