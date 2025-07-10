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    6500 series フィリップススマート LED ディスプレイ

    32PHH6569/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    どこにでもフィットする美しいスタイル。

    こじんまりした部屋にぴったりのディスプレイをお探しなら、どこに置いても見映えするこのフィリップスディスプレイがお勧め。シャープな画像とクリアなサウンドを実現する、シンプルでスマートなフィリップス Google TV™ です。

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    6500 series フィリップススマート LED ディスプレイ

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    スマート LED ディスプレイ

    • HD LED ディスプレイ
    • 80 cm（32 インチ）スマートディスプレイ
    • Google TV™
    優れたディスプレイをシンプルな操作で。Google Display スマートプラットフォーム。

    優れたディスプレイをシンプルな操作で。Google Display スマートプラットフォーム。

    何を見たいですか？ Google Display は、アプリや購読サービスを通じて、映画や番組など多彩なコンテンツからお好みに合わせて提示します。好みに応じた提案を受け取ることができ、外出先でも携帯電話の Google TV アプリを使ってウォッチリストのおすすめを見ることができます。

    Google アシスタントに話してディスプレイを操作。

    Google アシスタントに話してディスプレイを操作。

    声でフィリップスの Google TV をコントロールして、ゲームをしたり、Netflix を見たり、Google Play ストアでコンテンツやアプリを見つけたり。ディスプレイに話しかけるだけです。Google アシスタント対応のスマートホームデバイスすべてに命令することもできます。夜の映画鑑賞に照明を暗くして、空調温度を設定するなど、ソファから立ち上がることなく設定できます。

    Google Play ストアで楽しさ倍増。

    Google Play ストアで楽しさ倍増。

    Google Play ストア内臓により、従来のディスプレイプログラムの枠を超えて、オンラインで映画、映像、音楽、アプリ、ゲームをこの一台ですべて利用でき、楽しさ倍増です。

    臨場感あふれる音を生む Dolby Audio

    臨場感あふれる音を生む Dolby Audio

    Dolby Audio 技術は、ディスプレイ機器の音声を最適化するようインテリジェントに機能し、より高音質で各種コンテンツ（放送、ストリーミング、ダウンロードなど）を再生します。映画、音楽、放送など、プログラムごとに最適な音質に調整します。

    生き生きとした映像を実現したフィリップスの HD LED ディスプレイ

    生き生きとした映像を実現したフィリップスの HD LED ディスプレイ

    フィリップスの HD LED ディスプレイでは、あらゆる映像をお楽しみいただけます。ディスプレイの画像処理エンジンが画質を最適化し、くっきりとした画像、豊かな色彩、滑らかな動きを再現します。いつでも生き生きとした映像を体験できます。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Aspect ratio
      16:9
      Display
      LED HD 対応
      Panel resolution
      1366 x 768
      Picture enhancement
      • HDR10
      • HLG（ハイブリッドログガンマ）
      • ムービー
      • ナチュラル
      • レギュラー
      • ビビッド
      • スポーツ
      • ユーザー

    • Android

      OS
      Google TV™
      プリインストールされたアプリ
      Google 検索、Google Play ムービー、YouTube Music、YouTube

    • スマート TV 機能

      SmartTV apps*
      • Youtube
      • Amazon プライムビデオ
      • Google 検索
      • YouTube Music
      • Netflix
      • Google Play ムービー*
      Ease of Use
      ワンストップスマートメニューボタン
      Firmware upgradeable
      • ファームウェアのオンラインアップグレード
      • ファームウェア自動アップグレードウィザード
      スクリーン形式調整
      Remote Control
      音声操作対応
      Voice assistant*
      • Google Assistant 搭載
      • マイク付きリモコン

    • マルチメディアアプリケーション

      Video Playback Formats
      MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、HEVC/H.265、VC1、VP8、VP9
      Music Playback Formats
      • MPEG1/2 Layer 1/2/3
      • AC3
      • AAC
      • HE-AAC
      Subtitles Formats Support
      • .SMI
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      • .SSA
      • .SRT
      Picture Playback Formats
      • JPEG
      • GIF
      • PNG
      • BMP

    • ユーザーインタラクション

      Remote Control
      音声*

    • サウンド

      Output power (RMS)
      12 W
      Speaker configuration
      6Wx2 スピーカー

    • コネクティビティー

      Number of HDMI connections
      2
      EasyLink（HDMI-CEC）
      • ワンタッチ再生
      • リモートコントロールパススルー
      • システムオーディオコントロール
      • システムスタンバイ
      Number of USBs
      2
      Wireless connection
      • Bluetooth 5.0
      • Wi-Fi 802.11ac、2x2、デュアルバンド
      Other connections
      • ヘッドホン出力
      • デジタルオーディオ出力（光学）
      • イーサネット LAN RJ-45
      • AV+R/L オーディオ入力（ミニ）
      HEVC 対応
      HDMI eARC
      HDMI1

    • HDMI ビデオ機能のサポート

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • 電源

      主電源
      AC 100 -240 V 50/60Hz
      周辺温度
      5～35 °C
      Standby power consumption
      <0.5 W
      Power Saving Features
      • 自動スイッチオフタイマー
      • 静止画ミュート（ラジオ用）

    • アクセサリー

      Included accessories
      • 単 4 形電池 2 本
      • 電源コード
      • クイックスタートガイド
      • 法的要件および安全冊子
      • テーブルトップスタンド
      • リモコン
      • ユーザーマニュアル

    • 質量／寸法

      Set Width
      717  mm
      セット高さ
      435  mm
      セット奥行き
      82  mm
      本体重量
      3.9  kg
      セット幅（スタンド含む）
      717  mm
      セット高（スタンド含む）
      476  mm
      セット奥行き（スタンド含む）
      223  mm
      本体重量（スタンド使用時）
      4  kg
      ボックス幅
      778  mm
      ボックス高さ
      468  mm
      ボックス奥行
      109  mm
      重量（梱包含）
      5  kg
      壁取り付け寸法
      200 x 200 mm

    製品の仕様

    同梱物

    • 単 4 形電池 2 本
    • 電源コード
    • クイックスタートガイド
    • 法的要件および安全冊子
    • テーブルトップスタンド
    • リモコン
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • EPG と実際の視聴可能性（最長 8 日間）は、国や事業者によって異なります。
    • フィリップスのディスプレイ Remote アプリおよび関連機能は、ディスプレイのモデル、事業者、国、スマートデバイスのモデル、OS によって異なります。詳細については、www.philips.com/TVRemoteapp をご覧ください。
    • スマートディスプレイアプリの提供内容は、ディスプレイのモデルや国によって異なります。詳細については、www.philips.com/smarttv をご覧ください。
    • フィリップスのディスプレイは、すべての HDMI CEC デバイスとの 100％の相互運用性を保証するものではありません。
    • その機能は、ChromeCast 内蔵アプリおよびスマートデバイスに依存します。詳細については、ChromeCast 内蔵製品のページを参照してください。
    • Amazon プライムは一部の言語と国で利用できます。
    • Disney+ の利用にはサブスクリプションが必要です。(c) 2020 Disney とその関連事業体の https://www.disneyplus.com に記載された契約条件に従います。Disney+ は、一部の言語と国で利用できます。
    • Netflix の利用にはサブスクリプションが必要です。https://www.netflix.com に記載された契約条件に従います。
    • ウェブサイトに掲載されている画像は、契約上の義務を伴わない画像です。実際の販売されているディスプレイは、小売店または店舗でご確認ください。
    • Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。
    • Google TV は、このデバイスのソフトウェア体験の名称であり、Google LLC の商標です。YouTube、Ok Google、その他のマークは Google LLC の商標です。

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