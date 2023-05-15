USB-C で簡単接続
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。モバイルワーカーに最適なハブとして機能します。
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USB-C で簡単接続 3000 シリーズ 32（31.5 インチ／80 cm 対角） 2560 x 1440（QHD） 1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクターが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。
クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。
AMD FreeSync™ テクノロジーがストレスのないスムーズなゲームプレイを実現
ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。この新しいフィリップスのモニターならそんな心配は不要です。AMD FreeSync™ テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。
1 ミリ秒（MPRT）すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性能を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を直接参照します。1 ms MPRT のフィリップスゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。
ゲーマー用に最適化された SmartImage ゲームモード
この新しいフィリップスゲームディスプレイは、ゲーマー用に微調整されたクイックアクセス OSD を搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」（ファーストパーソンシューティング）モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」（リアルタイムストラテジー）モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊な SmartFrame モードがあります。ゲーマー 1 とゲーマー 2 を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。
目に優しいローブルーモードとちらつき防止
ローブルーモードとちらつき防止テクノロジーは、主にモニターを長時間見続けることが原因で発生する目の負担や疲れを軽減するために開発されました。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
活字を読むのに最適な EasyRead モード
長文や文字量の多いドキュメントを読む際も、快適さと視認性が向上します。EasyRead モードは、表示カラーやズームレベルを調整することで、紙の上で読んでいるかのような表示体験を再現。デジタルディスプレイ上でありながら、目にやさしく、自然な読み心地を実現します。
EasySelect メニューのトグルキーで画面上のメニューにすばやくアクセス
控えめに配置された EasySelect メニューのトグルキーにより、画面上のメニューでモニター設定をすばやく、簡単に調整できます。
煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓
ケーブル収納は、ディスプレイデバイスの使用に必要なケーブルやワイヤーを整理して、ワークスペースをすっきりと整頓できる親切な設計です。
リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
31.5 インチ／80 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.2724 x 0.2724 mm Brightness
300
cd/m² Display colors
約 1677 万色 Color gamut (typical)
NTSC 97.4％*、sRGB 122％* Contrast ratio (typical)
3000:1 SmartContrast
80,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage ゲーム Maximum resolution
2560 x 1440 @ 75 Hz* Effective viewing area
697.344（横）x 392.256（縦） Scanning Frequency
30～114 kHz（横）／48～75 Hz（縦） sRGB
有 Flicker-free
有 Pixel Density
93.24 PPI LowBlue Mode
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％ MPRT
1 ミリ秒 EasyRead
有 AMD FreeSync™ テクノロジー
有
コネクティビティー
Signal Input
HDMI 1.4 x 2、DisplayPort 1.2 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 65 W の電源供給に対応） Sync Input
個別の同期 Audio (In/Out)
オーディオ出力 USB：
USB 3.2 x 4（急速充電 B.C 1.2） HDCP
HDCP 1.4（HDMI／DisplayPort／USB-C）
USB
電源供給
USB PD バージョン 3.0 超高速
データおよびビデオ転送 DP
Display Port Alt モード対応 USB-C 最大電源供給
最大 65W（5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A） USB-C
裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター
利便性
Built-in Speakers
5 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
電源オン／オフ
メニュー
音量
入力
SmartImage ゲーム OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience
スタンド
Tilt
-5/20
度
電源
Power supply Off mode
0.3 W（標準） On mode
46.3 W（typ.） Standby mode
0.5 W（標準） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
930 x 517 x 162
mm Product without stand (mm)
715 x 420 x 62
mm Product with stand(max height)
715 x 514 x 248
mm
重量
Product with packaging (kg)
11.57
kg Product with stand (kg)
8.89
kg Product without stand (kg)
7.21
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40
℃ MTBF
50,000 時間（バックライトを除く）
時間 Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60
℃
耐久性
Environmental and energy
RoHS Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CB
CE マーク
CU-EAC
EAEU RoHS
FCC Class B
ICES-003
TUV/ISO9241-307
TUV-BAUART
PSE
VCCI
キャビネット
Color
ブラック Finish
テクスチャー
最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。 最適な出力性能を得るために、このフィリップスディスプレイの最高解像度とリフレッシュレートに対応するグラフィックカードを必ず使用してください。 応答時間値は SmartResponse に相当 MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。 MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があるため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。 NTSC 領域（CIE1976） sRGB 領域（CIE 1931） 2020 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD FreeSync™ およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。その他の名称は識別のみを目的として記載されており、各企業の商標です。 USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要 USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。 実際のモニターは図と異なる場合があります。
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