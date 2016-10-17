Brilliance Ultra Wide-Color 搭載 4K 液晶モニター
ウルトラクリア 4K 解像度、超鮮明な色彩
広がりのある 32 インチウルトラ HD プロフェッショナルフィリップスディスプレイでは、超高精度によって大画面で細部まで表示されます。
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Brilliance Ultra Wide-Color 搭載 4K 液晶モニター
ウルトラクリア 4K 解像度、超鮮明な色彩 を実現 P Line 32（可視領域 31.5 インチ／80 cm） 3840 x 2160（4K UHD） ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現
高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。
Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現
Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。
ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ
フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブブラウズ、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。
10 億 7,400 万色により、滑らかなグラデーションと細部を実現
10 億 7,400 万色の 10 ビットディスプレイが深みのあるカラーを実現し、12 ビットの内部処理により、色ムラやバンディングのない、滑らかで自然なカラーを再現します。
目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
同時デュアル接続と表示が可能な MultiView
超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。
人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。
マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。
大画面でのモバイルコンテンツ視聴に対応する MHL テクノロジー
Mobile High Definition Link（MHL）は、携帯電話などのポータブルデバイスを高精細ディスプレイに直接接続するためのモバイルオーディオ／ビデオインターフェイスです。オプションの MHL ケーブルを使用して MHL 対応モバイルデバイスをこのフィリップス MHL 大型ディスプレイに接続するだけで、鮮やかな HD ビデオをデジタルサウンドとともに視聴できます。モバイルゲーム、写真、映画、その他のアプリを大画面で楽しみながら、モバイルデバイスの充電もできるため、途中でバッテリー切れになることはありません。
迅速なデジタル接続を可能にする HDMI
1 本のケーブルを接続するだけで、くっきりと色鮮やかな画面とオーディオをお楽しみいただけます。HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質できめ細やかな画像のデジタルビデオ（4K／UHD 解像度／60 Hz）とオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。
DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現
DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。
SmartConnect（DisplayPort、HDMI、VGA 接続）
これらのフィリップスのディスプレイは、VGA、DisplayPort、ユニバーサル HDMI コネクターなどの複数接続が可能で、非圧縮方式のビデオやオーディオのコンテンツを高解像度で楽しむことができます。新しい DisplayPort および HDMI 2.0 接続は、フル 4K 解像度、60Hz 出力に対応、滑らかな映像を再現できるようになりました。USB 接続により、グローバル接続中に超高速データ転送も可能です。このフィリップスのディスプレイでは、使用しているソースにかかわりなく、購入したものがすぐに使えなくなってしまうという心配がありません。
高速データ転送とスマートフォン充電を可能にする USB 3.0
スーパースピード USB 3.0 の転送レートは毎秒 5.0 ギガビットです。これは USB 2.0 規格の約 10 倍の速さで、データ転送にかかる時間とコストを大幅に削減します。帯域幅の増大、スーパースピード転送レート、優れた電力管理、パフォーマンス全体の向上によりグローバルスタンダードになった USB 3.0 では、大容量ストレージデバイスを使用できます。Sync-N-Go テクノロジーにより帯域幅が空くまで待機する必要性がなくなりました。後方互換性があるため、USB 2.0 デバイスへの投資は保護されます。
機能をすべて表示 機能を非表示 技術仕様
画像／表示
Panel Size
31.5 インチ／80.1 cm Aspect ratio
16:9 LCD panel type
VA LCD Backlight type
W-LED システム Pixel pitch
0.181 x 0.181 mm Optimum resolution
3840 x 2160（60Hz の場合） Brightness
300
cd/m² 光均一性
93～105％ Display colors
約 10 億 7000 万色 Color gamut (typical)
NTSC 95% Contrast ratio (typical)
3,000:1 SmartContrast
50,000,000:1 Response time (typical)
4 ミリ秒（GTG）* Viewing angle
178º（横）／178º（縦）
C/R > 10 の場合 Picture enhancement
SmartImage Effective viewing area
698.4（横）x 392.85（縦） Scanning Frequency
30～83kHz（横）／56～76Hz（縦） sRGB
有 MHL
1080P @ 60Hz Flicker-free
有 Display Screen Coating
アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
コネクティビティー
信号入力
VGA（アナログ）
DVI-デュアルリンク（デジタル、HDCP）
DisplayPort x1
HDMI (2.0) - MHL 対応 x 1 USB
USB 3.0 x 4（急速充電付き x 1）* Sync Input Audio (In/Out)
利便性
Built-in Speakers
3 W x 2 Plug & Play Compatibility
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 User convenience
SmartImage
Multiview
ユーザー
メニュー
電源オン／オフ OSD Languages
ポルトガル語（ブラジル）
チェコ語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
ギリシャ語
ハンガリー語
イタリア語
日本語
韓国語
ポーランド語
ポルトガル語
ロシア語
簡体字中国語
スペイン語
スウェーデン語
繁体字中国語
トルコ語
ウクライナ語 Other convenience Control software
SmartControl MultiView
スタンド
Height adjustment
180
mm Pivot
90 度 Swivel
-170／+170
度 Tilt
-5/20
度
電源
ECO mode
28 W（typ.） Power supply Off mode
ゼロスイッチによるゼロワット On mode
31.71 W（EnergyStar テスト方式） Standby mode
0.5 W 未満（typ.） Power LED indicator
稼働 - ホワイト
スタンバイモード- ホワイト（点滅）
質量／寸法
Packaging in mm (WxHxD)
970 x 526 x 224
mm Product without stand (mm)
742 x 438 x 63
mm Product with stand(max height)
742 x 657 x 270
mm
重量
Product with packaging (kg)
13.39
kg Product with stand (kg)
9.23
kg Product without stand (kg)
6.27
kg
動作条件
Altitude
動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m） Temperature range (operation)
0～40°C
℃ Relative humidity
20～80％
％ Temperature range (storage)
-20～60°C
℃ MTBF (demonstrated)
70,000 時間（バックライト不使用）
耐久性
Environmental and energy
EnergyStar 8.0
EPEAT*
TCO 認定エッジ
RoHS Post consumer recycled plastic
65％ Recyclable packaging material
100
％ Specific Substances
適合性および規格
Regulatory Approvals
CE マーク
FCC Class B
VCCI
ICES-003
cETLus
EPA
CU-EAC
SEMKO
KUCAS
UKRAINIAN
WEEE
TUV Ergo
TUV/GS
CB
PSE
キャビネット
Finish
独特の質感 Foot
ブラック Front bezel
ブラック Rear cover
ブラック
このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ（よくあるご質問）を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。 オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です（別売り）。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。 ErP 省エネのスタンバイ／オフは、MHL 充電機能には使用できません。 MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortiun.org を参照してください EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。 急速充電は USB BC 1.2 規格に準拠 応答時間値は SmartResponse に相当
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