検索文字列

  • 圧倒的な没入感 圧倒的な没入感 圧倒的な没入感

    Ultra Wide-Color 搭載液晶カーブドモニター

    328E1CA/11

    圧倒的な没入感

    32 インチ E line カーブドディスプレイは、スタイリッシュなデザインで、臨場感あふれる視聴体験を実現します。Ultra Wide-Color と Adaptive-Sync を搭載、超クリアな 4K UHD が画像に命を吹き込みます。

    さらに詳細をみる

    Ultra Wide-Color 搭載液晶カーブドモニター

    類似製品

    ホームモニター をすべて表示

    圧倒的な没入感

    • E Line
    • 32（31.5 インチ／80 cm 対角）
    • 3840 x 2160（4K UHD）
    臨場感をさらに高める曲面ディスプレイデザイン

    臨場感をさらに高める曲面ディスプレイデザイン

    曲面デザインを採用したデスクトップモニターは、個人的なユーザー体験に最適です。曲面スクリーンなら、デスクにいながら映像に集中できます。

    Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現

    Ultra Wide Color の広色域で鮮明な映像を実現

    Ultra Wide Color テクノロジーは、広範囲の色を表示できるため、きわめて鮮明な画像を実現します。Ultra Wide Color の「広色域」は、緑をより自然に近く、赤をさらに鮮明に、青をもっと深く再現。メディアエンターテインメントや画像、プロダクションに生き生きとした鮮やかな色彩を吹き込みます。

    ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

    ワイドアングル表示により、高画質を実現する VA ディスプレイ

    フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    ウルトラクリア 4K UHD（3840x2160）解像度で精確性を実現

    高性能パネルを採用した、このフィリップスのディスプレイは、ウルトラクリア 4K UHD（3840 x 2160）解像度の映像を実現します。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD できわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

    ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast

    SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    煩雑になりがちなワークスペースのケーブルを整理整頓

    このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長くて余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、ほとんどの場合に、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー

    LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

    目に優しいローブルーモード

    目に優しいローブルーモード

    臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI による汎用的なデジタル接続

    HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

    1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort 接続で最高のビジュアルを実現

    DisplayPort は、データを変換せずに PC からモニターへ転送するデジタルリンクです。DVI 基準よりも高い性能を持つこのポートは、最長 15 メートルのケーブルに対応し、最高 10.8 Gbps／秒のデータ転送を行うことができます。この高いパフォーマンスと無遅延により、最速のイメージングとリフレッシュレートを得られるため、一般的なオフィスや家庭での用途のほか、要求の厳しいゲームや映画、ビデオ編集などの用途の選択肢としても最適です。また、DisplayPort は、さまざまなアダプターの使用を通じた相互運用性も念頭に置いています。

    技術仕様

    • 画像／表示

      Panel Size
      31.5 インチ／80 cm
      Aspect ratio
      16:9
      LCD panel type
      VA LCD
      Backlight type
      W-LED システム
      Pixel pitch
      0.182 x 0.182 mm
      Optimum resolution
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Brightness
      250  cd/m²
      Display colors
      約 10 億 7000 万色
      Color gamut (typical)
      NTSC 99％*、sRGB 122％*
      Contrast ratio (typical)
      2500:1
      SmartContrast
      メガインフィニティ DCR
      Response time (typical)
      4 ミリ秒（GTG）*
      Viewing angle
      • 178º（横）／178º（縦）
      • C/R > 10 の場合
      Picture enhancement
      SmartImage ゲーム
      Effective viewing area
      697.3（横）x 392.2（縦）- 1500R 湾曲率*
      Scanning Frequency
      53～84 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
      sRGB
      Delta E
      <2
      Flicker-free
      Pixel Density
      140 PPI
      LowBlue Mode
      Display Screen Coating
      アンチグレア、3H、ヘイズ 25％
      SmartUniformity
      97～102％
      Adaptive sync (VRR)

    • コネクティビティー

      信号入力
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 2.0 x 2
      Sync Input
      • 個別の同期
      • グリーンで同期
      Audio (In/Out)
      • PC オーディオ入力
      • オーディオ出力

    • 利便性

      Built-in Speakers
      3 W x 2
      Plug & Play Compatibility
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      User convenience
      • 電源オン／オフ
      • メニュー
      • 音量
      • 入力
      • SmartImage ゲーム
      OSD Languages
      • ポルトガル語（ブラジル）
      • チェコ語
      • オランダ語
      • 英語
      • フィンランド語
      • フランス語
      • ドイツ語
      • ギリシャ語
      • ハンガリー語
      • イタリア語
      • 日本語
      • 韓国語
      • ポーランド語
      • ポルトガル語
      • ロシア語
      • 簡体字中国語
      • スペイン語
      • スウェーデン語
      • 繁体字中国語
      • トルコ語
      • ウクライナ語
      Other convenience
      • Kensington ロック
      • VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）

    • スタンド

      Tilt
      -5/20  度

    • 電源

      Power supply
      • 内蔵
      • 100～240VAC、50～60Hz
      Off mode
      0.3 W 未満（typ.）
      On mode
      61.1 W（typ.）
      Standby mode
      0.5 W 未満（typ.）
      Power LED indicator
      • 稼働 - ホワイト
      • スタンバイモード- ホワイト（点滅）

    • 質量／寸法

      Packaging in mm (WxHxD)
      800 x 625 x 236  mm
      Product without stand (mm)
      709 x 425 x 88  mm
      Product with stand(max height)
      709 x 523 x 281  mm

    • 重量

      Product with packaging (kg)
      10.51  kg
      Product with stand (kg)
      7.71  kg
      Product without stand (kg)
      6.89  kg

    • 動作条件

      Altitude
      動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
      Temperature range (operation)
      0～40  ℃
      MTBF
      50,000 時間（バックライトを除く）  時間
      Relative humidity
      20～80％  ％
      Temperature range (storage)
      -20～60  ℃

    • 耐久性

      Environmental and energy
      • RoHS
      • 水銀フリー
      Recyclable packaging material
      100  ％

    • 適合性および規格

      Regulatory Approvals
      • CE マーク
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • CU-EAC
      • VCCI

    • キャビネット

      Color
      ブラック
      Finish
      テクスチャー

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）
    • 応答時間値は SmartResponse に相当
    • NTSC 領域（CIE1976）
    • sRGB 領域（CIE 1931）
    • 実際のモニターは図と異なる場合があります。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。